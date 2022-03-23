28年前行賄潛逃 93歲翁認罪囚3年

當年任地盤總管 賄拓展署人員

被告伍業寰時任已結業的時輝工程有限公司工地總管，他承認7項向公職人員提供利益罪，另兩項串謀向公職人員提供利益罪則不予起訴，存檔法庭。

辯方求情稱，當年拓展署（現稱土木工程拓展署）工程督察挑剔，導致工程延誤，被告為了公司利益，在僱主同意下行賄，好讓工程順利完成。

稱以為公司不代聘律師 逃往內地

事發後他遭解僱，不能在行業立足，他一度以為公司不為他聘請律師打官司，於是在年屆退休之齡離港。辯方又說，被告年老體衰，不獲7名子女協助，他還押期間被安排入住護理病房，望法庭輕判。

案情指出，時輝於1993年獲青衣公園建造項目的總承建商分判，負責施工及管理工地，而被告為工地總管，並由拓展署派員監督工程。1994年2月初，拓展署一名工程督察向被告索賄，作為不質疑時輝施工水準及品質的回報。被告由同年2月至7月，每月向該工程督察支付賄款1萬元，合共6萬元，又於同年9月1日將7000元現金交給拓展署另一名監工，同日被廉署拘捕。

對於被告是否年紀最大的囚犯，懲教署回覆查詢稱不評論個別個案，稱署方會為年長的在囚者提供一般醫療護理及定期身體檢查，並因應他們的需要提供合適的羈管環境和適切的更生計劃。

【案件編號：DCCC 1111/94】