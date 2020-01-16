大灣區GBA專題：籲建政策協調機制 助港澳青年創業

倡港澳辦等中央部委協同工作

除了專業服務，黃西勤亦調研港澳青年創新創業，她建議建立粵港澳青年工作政策協調機制，由港澳辦等中央多部委協同，透過政策協調聯席會議制度做好大灣區內粵港澳青年的工作。

她亦認為，應加強對港澳青年在大灣區創新創業的政務服務，建設港澳青年在粵創新創業一體化綜合性在線服務平台，提供包括信息統一共享、工商註冊、資質申報等政務服務「一網通」；同時要加強港澳青年在大灣區的民生待遇保障，由人社部牽頭成立聯合工作小組，解決如港澳居民在銀行卡辦理、移動支付實名認證、個稅紀錄、個人徵信等遇到的網上實名登記問題，以及由人行協同其他金融監管部門，探索推進銀行機構允許港澳居民申請信用卡或貸款，可由內地親友作擔保人。

此外，應加強扶持處於創業籌備期的港澳青年，包括為創辦不滿3年、符合國家產業政策方向且具有發展潛力的港澳青年初創中小企，免費提供合同執行、成本控制、勞動用工、公司治理等方面的專業諮詢服務。