大灣區GBA專題：稱最大難點欠通用「灣區標準」 礙專業服務融合

港澳會計師不具內地直接從業資格

她以會計行業為例指出，三地會計服務業管理體制不同，資質獲取、市場准入、機構認定、監管模式等難以融合，如根據內地《註冊會計師法》、《會計師事務所執業許可和監督管理辦法》的規定，港澳地區會計專業人士在內地不具備直接從事審計業務的資格，也不能在內地直接擔任會計師事務所的股東（合伙人）。

從事評估師行業多年，黃西勤表示自己「對專業行業的融合發展特別看重」。她透露自己上年帶領團隊，開展灣區房地產標準研究並獲得成果，計劃今年在澳門率先落地，期望進一步在灣區內推廣。

倡大灣區設專業人士服務大廈

此外，今年她還提議籌建專業人士服務大廈，服務領域包括但不限於法律、會計、審計及稅務、評估、專業諮詢、知識產權、人力資源、市場研究及廣告等服務，將各行各業專業人士集中在大廈裏統一協作。

目前世界著名的三大灣區都設有集中提供一站式專業服務的大廈，如紐約灣區有金融會計專業人士大廈，東京灣區有設計土木建設設計規劃大廈，舊金山灣區有創新服務+半導體技術專業服務大廈。黃西勤表示，以國際標準建設的粵港澳大灣區，也應擁有自己的專業服務大廈，亦作為粵港澳大灣區高端化、國際化；中國專業服務的實力象徵。