大灣區GBA專題：政協倡統一採購專業服務 助初創發展 籲推小微企「創業專業服務包」 料惠港專業人士

明報記者 劉曉宇

「服務包」涵設備採購財稅規劃等

作為擁有資產評估師、註冊房地產估價師、高級會計師、香港測量師等資格的專業人士，黃西勤認為專業服務業發展水平是衡量地區現代社會經濟發達程度的重要標誌。4年間她連續提案探索專業服務高效機制，而今年提案便聚焦現代服務業，探索制定內地政府採購專業服務促進初創企業發展，對符合條件的小微企業提供為期6個月到兩年的「創業專業服務包」。

黃西勤表示，具體方法是由政府統一向律師、評估師、會計師等專業人士或機構採購專業服務，通過「微型企業服務包」和「小型企業服務包」為初創企業提供一站式的設備採購、知識產權保護、創業補貼、財稅籌劃等服務。

稱吸引專業人才可加快灣區發展

黃西勤表示，於灣區的香港專業服務人士亦可「雨露均霑」，稱政策應覆蓋區域中所有的專業人士。她補充，專業服務包涵蓋面積較廣、功能較全，更有利於中小企業和創新企業在經濟建設中發揮積極作用。她並強調，吸引和組織好專業人才是推動合作區快速發展的關鍵點，粵港澳三地專業服務業融合發展，能加快粵港澳大灣區的建成進程。此外，由政府定向採購專業服務，可以保障企業收益，乃至整個行業得到高效持續穩定的發展。

為加快大灣區發展現代服務業，3年來內地陸續對港澳不同專業資格行業開放市場，除CEPA時期已逐步開放的法律、稅務，去年建築工程相關行業也獲資格互認，但如醫生、教師資格仍未開放互認。

畢馬威彭富強籲落實灣區資質互認

東莞市政協常務委員、畢馬威中國華南區咨詢服務首席合伙人彭富強回應，對於政府採購專業服務，需解決的問題是香港專業人士如何登記灣區內地9市政府的相關採購庫，因其中或涉及個人專業資質和所屬事務所的背景審查。

作為會計專業人士，彭富強指出，香港有大型國際級的和本地中小型的會計師事務所，其經驗、團隊人數和專業能力都不一，內地政府在採購上要做相當的調研，才能更好配置給當地企業和滿足其需求。「我個人認為資質互認、人才互動、市場開放等是一個最高效的安排，香港具備專業資格的人才，他們的資格已經受香港或國際會計師協會所認可，欠缺的是一個更大可以執業的大灣區市場。如果國內企業對國際經驗和高端服務業的人才有需求，加上大灣區政府給予專業人才政策和企業補貼鼓勵政策，相信香港的專業服務人士會非常積極參與粵港澳大灣區的機遇。」