避警追截 涉販毒司機撞6車自炒

兩警傷 檢200萬元海洛英

九龍城警區特別職務隊昨早11時許，在荃錦公路川龍村口截查一輛可疑黑色私家車，警員上前表明身分，司機拒絕配合。警員試圖用警棍擊毁其車窗時，司機突開車逃跑，私家車其後撞向另外6車，包括一輛警方車輛及5輛停泊路邊的車。涉事黑色私家車最終撞向石壆及燈柱後翻側，四輪朝天，橫亘路面；另一受波及銀色私家車車頭嚴重損毁。

肇事葉姓37歲司機涉嫌販毒及危險駕駛被捕，正被扣查，稍後會被落案起訴。事件中4人手腳輕傷，包括被捕司機、一名中年司機及兩名警員，各傷者送院時清醒。

另緝一女 疑租村屋販毒數月

警方其後封鎖現場調查，在涉案私家車檢獲兩公斤海洛英，市值200萬元。案件轉交西九龍總區重案組跟進。警方其後帶同警犬到川龍村橫龍段一村屋搜查，未有發現。據了解，被捕男子無黑社會背景，相信他駕車從該村屋取貨離開時，在村口遭截查，撞開警方車輛逃走。警方懷疑一名女子在該村屋租用其中一個房間近一年，相信她已販毒數月，毒品供應西九龍市場，警方正追緝該女子。

有村民稱涉事村屋供4至5戶居住，每戶租住一房間，警方已在附近埋伏數天，涉事單位平日晚上多不同車輛及不同人出入，亦曾看到有人駕的士出入。