涉寄動物殘肢恐嚇足總CEO 董事被捕

王琬琪司機聘用女子同被拘

沙田警區重案組經深入調查，昨日拘捕1男2女，年齡介乎33至51歲，涉嫌刑事恐嚇，3人正被扣查。據了解，除王琬琪，其私人司機及她聘用的一名女子亦被捕，案件懷疑跟王、譚兩人的公事糾紛有關。警方在被捕人住所及辦公室檢獲兩部電腦、1部打印機、3部電話、一批衣物、八達通及膠紙，疑與案件相關。

譚秋朗去年5月上任 董事6月換屆

足總行政總裁懸空近一年，去年5月譚秋朗接任，成為足總首名本地行政總裁。譚出身商界，無足球相關背景。同年6月董事會舉行換屆選舉，傑志會長伍健、足總前主席康寶駒等5人名單全數落敗，由港區全國人大代表陳曉峰、九龍社團聯會副會長王紹基等人當選，身兼團結香港基金顧問的王琬琪亦成功連任。

緊接舉行的首次董事局會議上，董事局成員先後要處理多個事項，例如包括愉園在內的球隊退出港超，及多名足總資深員工不獲續約、懷疑引致總會內部士氣低落等。譚秋朗當時否認內部士氣出問題，稱「完全沒有大變動」。貝鈞奇當時則表示董事局並非「圍威喂」，而是出謀獻策，集中精力處理足總和球會比賽問題。