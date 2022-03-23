無綫前員工涉煽刑毁港鐵美心 警：「裝修」即破壞

【明報專訊】26歲無綫電視前員工涉於2019年8至11月在連登討論區發布帖文，煽惑破壞港鐵閉路電視、罷買及「裝修」美心店舖，以及「火攻」無綫電視發射站，案件昨日在觀塘裁判法院續審，網罪科總督察供稱「裝修」普遍形容破壞商舖的行為。裁判官劉淑嫻裁定表證成立，被告選擇不作供及不傳召辯方證人，控辯雙方將於4月22日結案陳辭，其間被告續准保釋。
表證成立 被告選擇不作供
被告張建華（26歲，技術員）否認3項煽惑他人刑事毁壞罪。辯方反對控方傳召網絡安全及科技罪案調查科總督察陳慧思（音譯）作證人，指她僅在大學修讀生物科技，質疑她分析帖文內容的資格，陳承認未曾接受語言學訓練，警方沒提供分析術語的培訓。但其後劉官批准陳出庭作供。
辯方質疑分析帖文資格 警認無受訓
陳慧思表示，2019年10月起瀏覽關於「裝修」的帖文，當中有描述毁壞店內設施，以「裝修師傅」形容破壞者，並提醒他們避免殃及池魚。她稱，涉案帖文以「黑心食品」為題，附有商店食品照片，呼籲「罷買」及「大裝修」，以她理解，發帖者不支持該店，「裝修」是指破壞。
辯方盤問下，陳同意警方選取部分有利控方的帖文作證，而且「裝修」有不同手法。辯方指出，張貼文宣的「連儂牆」亦是其中之一，惟劉官認為這屬刑毁。陳認同討論區談及「裝修」或包含其他意思，例如家居裝潢。