無綫前員工涉煽刑毁港鐵美心 警：「裝修」即破壞

表證成立 被告選擇不作供

被告張建華（26歲，技術員）否認3項煽惑他人刑事毁壞罪。辯方反對控方傳召網絡安全及科技罪案調查科總督察陳慧思（音譯）作證人，指她僅在大學修讀生物科技，質疑她分析帖文內容的資格，陳承認未曾接受語言學訓練，警方沒提供分析術語的培訓。但其後劉官批准陳出庭作供。

辯方質疑分析帖文資格 警認無受訓

陳慧思表示，2019年10月起瀏覽關於「裝修」的帖文，當中有描述毁壞店內設施，以「裝修師傅」形容破壞者，並提醒他們避免殃及池魚。她稱，涉案帖文以「黑心食品」為題，附有商店食品照片，呼籲「罷買」及「大裝修」，以她理解，發帖者不支持該店，「裝修」是指破壞。

辯方盤問下，陳同意警方選取部分有利控方的帖文作證，而且「裝修」有不同手法。辯方指出，張貼文宣的「連儂牆」亦是其中之一，惟劉官認為這屬刑毁。陳認同討論區談及「裝修」或包含其他意思，例如家居裝潢。

【案件編號：KTCC 1334/21】

（反修例風暴）