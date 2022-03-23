臥底潛「殺鬼」訓練班 檢武器疑反修例曾用 警指武館建軍謀獨 擬控二人國安罪

藏斧頭弩鋼頭箭等

筆記提光復革命向港共宣戰

警方以手令搜查尖沙嘴共享空間、沙田及馬鞍山寓所，其間發現大量攻擊性武器，包括1支氣槍、兩把斧頭、3把劍及6把開山刀，全部已開封；另有彈珠、8把弩及30支鋼頭箭，經基本測試後，發現弩的拉力遠超法例容許程度。部分武器有使用過痕迹，警方將做DNA或指模檢驗，調查武器是否與過往非法活動有關。現場檢獲大量現金，當中大部分為外幣，總值38萬港元。

警方另搜出部分與反修例事件相關刊物，以及被捕教練的手寫筆記。筆記中列有創辦武館的政治背景及主張，提及要「光復香港，革命建軍」、「向港共及共匪宣戰」等，並籌備武器庫，及向國際社會尋求協助。

李桂華：疑涉外力 課程祭「義士」

警沒透露學員人數

國安處高級警司李桂華昨稱，涉事武館自2020年初起活躍，該年3月起透過社交平台發表煽動性文章。他指被捕教練有外國背景，疑涉外國勢力，在網上鼓吹建軍，籌辦港獨武裝力量「黑武士軍團」以反抗政權，並於帖文作出「成立自衛軍向共匪討債，武力革命推翻共產黨」等言論；該教練又於網上邀請網民到其「集英楊武堂」參加「殺鬼敢死隊」訓練班，稱為「日後革命及抵抗政權作準備」，而課程中有向「義士」進行拜祭敬禮儀式，李桂華形容儀式「古怪」。

發帖稱用安心將被操控 被指抹黑

李又指被捕者深受假消息激化，再宣揚假事件造就及蔓延仇恨，加上武館專頁及課程有「相當數量」追蹤者和參與者，認為言論有一定影響力，惟李拒絕透露實際學員人數。相關帖文包括「831太子站事件」、「沙嶺公墓埋葬義士」、哀悼去年七一刺警案死者「梁健輝義士」，以及向「為自由未來獻上生命」的緬甸義士英雄敬禮。

另帖文被指抹黑政府防疫政策，慫恿市民杯葛防疫措施。相關帖文稱，新冠疫苗未經藥物註冊，接種後會消滅抵抗力及引起心肌毒素；而「安心出行」程式會收集使用者大數據，如市民使用將會被操控。李桂華批評抹黑行為不負責任，因會加重政府防疫工作及增加傳播風險，形容被捕者「對香港人唔住」。

將逐一調查學員涉違法否

李桂華稱，因被捕者的行為已遠超煽動階段，其目標清晰並已逐步實踐，為對準中華人民共和國及特區政府政權；國安處會與律政司商討控罪，不排除以國安法起訴，警方亦會調查被捕者是否與激進組織有關。他提醒，警方已掌握部分訓練班參與者的身分，將逐一調查是否參與非法活動，另呼籲市民不要參與以武術及團練作幌子的活動。

國安處臥底探員以學員身分參與活動，周日（20日）在尖沙嘴一共享活動空間舉行的「殺鬼隊訓練班」拘捕兩人，當時二人正教授格鬥太極。同場3男1女學員因涉嫌違反「限聚令」被票控。

明報記者

（港區國安法）

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