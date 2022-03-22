【Emily】神秘女子參選特首 函議員爭取提名

睇番李稚嘉封信，佢話香港需要德才兼備且有能力、有魄力、有準確判斷力、有戰略思維同憂患意識嘅行政長官，先可以為香港果斷決策、成功把握機遇、提升優勢同規避風險。佢又形容，「强烈的使命感使我下定決心參選下一任行政長官」。

「李稚嘉」倡8方向解深層次矛盾

佢提出喺8個方面解決影響香港社會穩定同長遠發展嘅深層次矛盾，包括加強精神文明建設、堅定走符合香港實際情况嘅民主發展道路，推動一國兩制下香港嘅民主發展等。

Emily按信中李女士留下嘅電話聯絡佢，但冇人接聽；再以WhatsApp向佢了解個人背景、出選有無受到乜嘢人鼓勵等等，都已讀不回。

另外，一名叫賴紅梅嘅女士亦話有意參選特首，向立法會議員發信，當中較特別嘅係佢嘅政綱提出凡喺香港註冊嘅準新人，都要接受婚前輔導。