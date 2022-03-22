【Emily】政界熱議暫緩語意 回帶2019

【明報專訊】特首林鄭月娥噚日宣布暫緩全民強制檢測計劃，引來政界熱議「暫緩」嘅意思。立法會議員何君堯喺facebook質疑特首「搞邊科」，話令人聯想起2019年反修例運動期間，林太先講「暫緩」修訂逃犯條例，然後擱置修例、「胎死腹中」，最後不了了之。多名民主派前區議員亦喺fb回帶林太當年講法，前油尖旺區議員李傲然就形容「The test is dead」。
2019年6月爆發反修例風暴，林太6月15日宣布暫緩修例，7月9日提及修例「壽終正寢」、「The bill is dead」，9月4日宣布正式撤回修例。
何君堯質疑宣布放棄動態清零
何君堯批評，林鄭月娥猶如舉起白旗，然後趴喺地，表現比躺平更差，質疑對方單方面宣布放棄「動態清零」。佢認為政府過去有能力完成過百萬選民投票嘅選舉，證明本港有能力處理大型群眾活動。新民黨立法會議員李梓敬就喺fb諷刺，深圳今日已經完成全民檢測，「清零」並且解封，但香港仲做緊中期檢討。
張秀賢：全民檢測變「傳聞檢測」
元朗前區議員張秀賢表示，全民檢測變成「傳聞檢測」，認為根據林鄭月娥2019年嘅講法，暫緩即係代表撤回，反問係咪代表全民檢測唔存在。沙田前區議員黃文萱亦數番2019年時，政府6月中宣布暫緩修例，7月話修例「壽終正寢」，到9月先正式撤回修例，對照番全民檢測，形容𠵱家只係第一步。