【Emily】政界熱議暫緩語意 回帶2019

2019年6月爆發反修例風暴，林太6月15日宣布暫緩修例，7月9日提及修例「壽終正寢」、「The bill is dead」，9月4日宣布正式撤回修例。

何君堯質疑宣布放棄動態清零

何君堯批評，林鄭月娥猶如舉起白旗，然後趴喺地，表現比躺平更差，質疑對方單方面宣布放棄「動態清零」。佢認為政府過去有能力完成過百萬選民投票嘅選舉，證明本港有能力處理大型群眾活動。新民黨立法會議員李梓敬就喺fb諷刺，深圳今日已經完成全民檢測，「清零」並且解封，但香港仲做緊中期檢討。

張秀賢：全民檢測變「傳聞檢測」

元朗前區議員張秀賢表示，全民檢測變成「傳聞檢測」，認為根據林鄭月娥2019年嘅講法，暫緩即係代表撤回，反問係咪代表全民檢測唔存在。沙田前區議員黃文萱亦數番2019年時，政府6月中宣布暫緩修例，7月話修例「壽終正寢」，到9月先正式撤回修例，對照番全民檢測，形容𠵱家只係第一步。