灣區手記：關於希望 ／文：尚東美

「假如我生病了，我希望有人關心我、給我力量與希望，當我知道有人支持、有人愛、有後盾，就不用怕，一切都會好。」她說，希望像是火種，給感染者溫暖和支撐，「有的癌症病人能夠好，是因為他有信念。有了溫暖、信念和力量，就像整個香港的免疫力，社會的秩序才會好，人民才不會害怕、不會恐慌、不會不知所措」。

「你知道，處於疫情中的人會有絕望的情緒，他的免疫力會下降，但是如果他感到有很多人在幫助他、在關心他，就會有力量去會戰勝這一切。」H女士繼續不停地說，「這難道不是香港人最需要的嗎？再堅持多一點點，大家需要的物資都會有的，馬上就會得到勝利」。

「我不是想說港府什麼。」H女士反覆強調這一點。但她說，「從小媽媽教育我『換位思考』、『將心比心』，而我們能真正為別人做些什麼真正有意義的事？」話鋒一轉，她繼續對記者說，「相信您作為新聞工作者，會有您自己的判斷和選擇。我作為一名普通老百姓，希望您能夠帶給香港人溫暖、力量和光」。

文：尚東美