大灣區GBA新聞：港澳子弟學校：正規DSE課程 可銜接港校

稱教育體系融合是學校家長共同訴求

據全國首家港式國際學校廣州暨大港澳子弟學校近日舉行的網上推介會，疫情、課程銜接等問題都是香港家長關注所在，其中較多人關心在灣區學校就讀的港籍學生報考香港中學文憑試（DSE）的問題。

暨大港澳子弟學校回應稱，這是學校和家長的共同訴求，希望在內地辦學的港式學校能夠得到港府和教育主管部門關注，從教育體系上做到兩地系統融合。

該校重申，因為涉及到兩地法律和政策的對接和兼容，融合需要過程，該校也率先提出相關訴求，冀為學生爭取更多與香港本地學校學生相等待遇，包括在校生身分、政府學費補助等，以及因為疫情所造成的回港考試困難問題，爭取在內地學校設置DSE考試考點。

該校亦發現，疫情導致的通關不暢，令不少家長有意讓子女轉至內地學校就讀，但又擔心課程銜接問題。該校表示，校內提供學前、小學、初中及高中共15年的課程，課程核心以香港課程為基礎，採用香港學制和課程內容，並提供專業化、正規化的香港DSE課程，因此學生可以無縫銜接香港本土學校，也可以在內地學校、海外學校升學。