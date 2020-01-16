大灣區GBA新聞：穗開賣船用保稅油 「與港錯位發展」 盼建灣區「超級加油站」 業界：難搶港生意

明報記者 林迎

2月28日下午，「粵航油3」號加油船從廣州港集團屬下的南沙小虎碼頭啟航，為一艘停泊在珠海桂山錨地的國際船舶加注保稅油，標誌廣州開啟船舶保稅油供應新時代。過去保稅加油經營審批權屬於中央，2021年11月，廣州成為首批國家營商環境創新試點城市之一，國務院將保稅加油許可權下放至廣州市，並允許廣州市保稅油供應企業在廣東省範圍內開展業務。桂山錨地雖然屬於珠海，但屬進出廣州港的必經之路，亦在保稅油服務範圍內。從南沙出發，加油船可在1個小時內到達中山、珠海、江門、佛山和東莞等地，5小時內可以覆蓋全廣東80%以上的船舶加油市場。

首兩家獲批經營保稅油的是廣州發展碧辟油品有限公司、廣州元亨倉儲有限公司，均在南沙港經營多年。前者由市屬國企廣州發展與BP環球合資，燃油總庫容67萬立方米，共有91個2000至2萬立方米不等的儲罐。元亨倉儲目前擁有34個儲罐、共59萬立方米的庫容。與之合作的廣州港發石化碼頭和小虎石化碼頭，各有11個泊位，港發碼頭有10萬噸級泊位一個，小虎碼頭有12萬噸級泊位兩個。兩間公司和兩個碼頭形成油庫區與碼頭作業區互為配套的發展模式，是華南地區規模最大的石化商業庫，亦是珠三角重要的成品油及化工產品集散地，是廣東省石化儲備基地的重要組成。

吸引貨輪靠泊 帶動航運服務業發展

保稅燃油供應是國際航運中心建設的核心功能之一，一般加注在國際航行船舶上，與普通燃油相比，保稅燃油免徵內地關稅、增值稅和消費稅（見另稿），能在價格上吸引更多國際貨輪靠泊內地港口。廣州市商務局相關負責人表示，保稅船供油產業除了在對外貿易增長有直接影響外，也將帶動物資補給、維修保養、海事諮詢、船舶經紀、金融保險等航運服務業的發展。此前，國際航行船舶加油多選擇在新加坡和香港，難免因加油而要調節航行路線，此次廣州正式啟動保稅油業務，有助提升廣州港綜合服務能力，為有需求的國際船舶提供更加便捷的加油及相關配套服務。

將縮小與星洲保稅油價格差異

據統計，國際保稅船油供應第一大港新加坡2021年貨量為3750萬標準貨櫃，燃油供應4998.8萬噸，而廣州港2021年處理2303萬標準貨櫃，當中外貿船舶到廣州港6247艘次，保稅燃油市場有發展空間。據廣州元亨倉儲有限公司總經理羅時金稱，公司已申請保稅燃油混兌調和業務，目前正處於籌備階段，將進一步縮小與新加坡等地保稅船用燃料油的價格差。

目前，南沙區已推出配套政策，對區內租賃儲油罐、安裝保稅燃油供應監控設施等給予補貼，同時對新落戶船公司、新增歐美航線、國際船舶管理機構及檢驗機構入駐予以高額獎勵。此外，南沙海關探索「一船多供」（一艘加油船執行多次供油業務）等多種監管模式，支持開展不靠港加油，提高企業油庫利用率，增強經營靈活性。

開通更多國際航線 爭取擴天然氣加注

在2月28日的廣州保稅油加注啟動儀式上，廣州市副市長陳杰表示，廣州將把握機遇開通更多國際航線，增強廣州港區油料服務功能，吸引更多國際船舶靠泊和消費，鼓勵船舶修造及航運相關產業加快發展。陳杰還稱，廣州將與深圳和香港優勢互補、錯位發展，推動建設粵港澳大灣區「超級加油站」，增強粵港澳大灣區在國際船油市場上的話語權，提升大灣區港口群的全球輻射力和國際影響力。

此外，跟隨國際減排低碳大勢，部分國際船舶轉用液化天然氣（LNG），目前內地尚無保稅LNG加注中心，廣州正在向國家有關部委爭取獲得試點政策，並正研究提升水上LNG船對船加注技術，解決新型LNG船加氣難的問題，吸引國際大型LNG船舶停靠。

業界：港油價低供應足 國際船不繞道南沙

據中國海關總署資料，船舶使用的5至7號低硫燃料油，目前進口暫定關稅稅率為1%，消費稅率每公升1.2元人民幣，增值稅率則為13%；與之比較，香港並沒有進口稅、消費稅及增值稅，因此過去在香港加油較內地明顯有價格優勢。

香港付貨人委員會執行總幹事何立基對本報說，香港船用燃油業務去年受疫情打擊嚴重，可能有部分業務流往內地。他認為，香港油價低、供應足，國際船舶一般不會特意到南沙加油，因為入南沙的航道有限制，航程要延長幾小時，耗油較多，「這些都是成本，我相信船東會考慮在內」，但如果是本身要去南沙的航線，保稅油可「提供多個選擇」，故整體對香港影響有限。至於LNG方面，何立基說香港亦有相關規劃，預計年內可投入服務。