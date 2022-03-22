女童泳池溺斃 3人涉假口供瞞不夠人當值

救生員承辦商控誤導警員

首被告朱禮言（25歲）報稱救生員。控罪指稱，他於去年9月22日，在帝琴灣凱琴居會所明知地作出虛假陳述，即同日與次被告戴翔為凱琴居泳池主要救生員；及於同日約下午5時40分要求戴前往泳池泵房作檢查，以誤導女偵緝警員袁可欣。

次被告戴翔（20歲）報稱救生員。控罪指稱，他於去年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假陳述，即之前一日約下午5時半到凱琴居泳池；及於同日約下午6時10分按首被告指示前往泳池泵房加漂白水，以誤導偵緝警員池俊偉。

第三被告莫肇毅（28歲）報稱游泳池服務承辦商。控罪指稱，他於去年9月23日，在馬鞍山警署明知地作出虛假陳述，即首兩被告於去年9月22日下午5時至9時在凱琴居泳池工作，以誤導偵緝警員鍾雄。

啟勝物業管理公司被票控違反泳池規例，即於去年9月22日沒作出安排，使泳池向泳客開放的所有時間，有不少於兩名救生員當值。控方不反對3名被告保釋。他們獲准以2000元保釋候訊，其間不得離港，須交出所有旅遊證件、居住報稱住址、每周到警署報到一次。

【案件編號：STCC 426、STS 5692/22】