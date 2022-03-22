現可控窺淫罪 律師：偷窺涵蓋私人住所

熊稱，以往有人在公眾地方偷窺，極其量被控「作出有違公德的行為」罪，在女廁偷窺亦只會被控遊蕩。政府去年9月就窺淫、非法拍攝或觀察私密部位、發布有關罪行的影像，以及未經同意下發布或威脅發布私密影像修例，新例於同年10月刊憲生效，只要受害人在本來不會被人看到私處的情况下遭偷窺，偷窺者已觸犯法例，涵蓋範圍包括私人住所。

雷張慎佳：私人部位有性意義

熊說，法例訂明若事主同意有關行為則不構成相關罪行，但未滿16歲或屬精神上無行為能力者，在法律上無法同意窺淫行為，即一旦偷拍兒童私處已「中招」。

兒童事務委員會委員、防止虐待兒童會前總幹事雷張慎佳對裁決表示關注，稱本案涉兒童，有一定嚴重性。她說身體私人部位有一定「性意義」，不覺得需擺出性姿態或有性接觸才屬色情物品，強調上訴人行為已觸及社會底線，惟案發時未有窺淫罪，可見保護兒童不足，期望法庭和政府嚴格扮演保護兒童的角色。

至於涉案幼稚園前總監馬祖堯是否仍在教育局名冊上，教育局表示，根據紀錄，馬從未註冊為任何學校的校董或校監。