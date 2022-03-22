寓所偷拍女童如廁 幼園前總監上訴撤罪 官：不涉性 不符兒童色情品定義

上訴人馬祖堯（38歲）案發時為幼稚園總監，被控於2014年8月26日至2018年11月22日之間的某一日，在油麻地漾日居一個單位製作兒童色情物品，即拍攝一名女童小便及露出私處的影片。判辭指涉案USB藏多條在該洗手間偷拍片段，除了拍下女童如廁，3名女子指片段拍到她們洗澡或小便。

上訴方爭議，原審裁判官錯誤裁斷涉案片段為兒童色情物品，並引述《防止兒童色情物品條例草案》委員會報告稱，要裁定某物品是否兒童色情物品，須考慮條例訂明「色情描劃」的定義。高院法官邱智立在判辭指出，雖然有關片段暴露了女童生殖器官，但當中沒有任何直接或間接涉及性的元素，亦沒有涉及性的情景或者賣弄色情的目的，難符合相關定義。

官：上訴人得益於嚴謹法制

邱官裁定，控方未能在毫無合理疑點之下證明涉案片段對女童作出色情描劃，下令撤銷原審定罪及判刑。

邱官同意律政司一方所說，上訴人以隱蔽鏡頭拍攝洗手間內情况，必然出於猥褻心態，但這改變不了涉案片段未能符合兒童色情物品的定義。

邱官強調上訴人安裝的鏡頭亦拍下一些成年女子的裸體片段，他今次得益於嚴謹的司法制度，應以此為誡，否則必有一日墮入法網。

案件原審時，裁判官頒下匿名令，禁止任何人及傳媒發布涉案女童、證人和幼稚園等的名字。

上訴人於2018年尾被捕，控以一項不誠實取用電腦罪，因應終審法院就不誠實取用電腦罪裁決，上訴人偷拍的地點是他的寓所，非公眾地方，獲無條件釋放。控方其後再以製作兒童色情物品罪檢控，兩年前上訴人在九龍城裁判法院經審訊後被裁定罪成。

【案件編號：HCMA270/20】