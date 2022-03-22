6億刺激旅業復蘇 旅發局：港遲起步未失先機

1.6億連接大灣 1.1億慶回歸25年

旅發局於2022/23財政年度的政府撥款為13.5億元，其中6億元為上月公布財政預算案下增撥，同時旅發局將運用1億元儲備配合工作。旅發局來年工作圍繞三大重點策略，包括預算用6.09億元刺激旅遊業復蘇、用1.56億元「以文塑旅」連接大灣區、用1.13億元藉大型活動及慶祝香港特區成立25周年特備節目營造正面氣氛。

政府下月起取消英、美等9國的航班熔斷機制，程鼎一認為這對開放城市是好的第一步，尤其香港是國際旅遊城市，恢復航班尤為重要。他說英、法、德等國均宣傳境內遊或集中歐洲旅遊，澳洲則投放4000多萬澳元（逾2.3億港元）推廣旅遊業，香港現階段是比較遲，但亦可先觀察清楚市場，最重要是向內地及海外發放良好、正面信息，令大家別忘記香港是個旅遊城市。

程鼎一說，原定今年初再推「賞你遊」及「賞你住」計劃，但因第五波疫情而推遲，待疫情放緩會重推，另會繼續支援郵輪公司吸引市民參與公海遊，相信通關後可吸引內地旅客。對於有郵輪公司已結業或已移往新加坡，他認為香港及亞洲郵輪市場有潛力，台灣、日本、韓國均未開展有關市場，相信各地復推時間相若，待疫情緩和後，郵輪公司會對香港「特別有興趣」。