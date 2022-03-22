造地擬精簡 環團齊轟削公眾參與欠理據

稱公眾申述只佔7％時間

發展局建議刪去多個公眾表達意見的程序及渠道，包括把《城市規劃條例》下兩輪收集申述及意見的步驟合併成一輪，以及取消由公眾提出改劃申請等，旨在「讓城規會更聚焦及加快完成相關程序」。團體指出，城規條例下收集申述及意見的時間分別為兩個月及3周，所佔法定程序前的內部行政過程僅屬九牛一毛，批評當局混淆視聽。

長春社公共事務經理吳希文稱，政府申請將綠化帶改劃成住宅用地，是城規會近年經常審議的申請；團體分析2012年至今24個項目，涉及48塊綠化帶土地改劃申請的所需時間，發現由政府披露發展意向、展開行政程序，至完成法定程序，平均至少需時約3.3年，但公眾申述及公聽會平均需時不足3個月，佔整個程序平均約7％。

另外，發展局提出取消填海工程前須擬備法定土地用途圖則的行政安排，團體稱這如同「先填海後規劃」，令「明日大嶼」提前一年至2026年填海。綠色和平項目經理朱江以佔地340公頃的西九龍填海區為例，由於填海前未有詳細規劃，導致工程落成後，部分如荔枝角公園旁邊約35公頃土地閒置多年，擔心明日大嶼成為翻版。