造地擬精簡 環團齊轟削公眾參與欠理據

【明報專訊】立法會發展事務委員會今日討論發展局提出多項精簡土地開發法定程序的修例建議。12個環保及關注團體昨日召開聯合記者會指出，政府過去10年申請改劃綠化地帶成住宅用地所需的時間，當中公眾申述及公聽會僅佔整體時間約7%。團體認為政府多年來房策失誤、行政低效、漠視棕地發展潛力等，才是拖慢土地及房屋供應主因，而大幅削弱公眾參與或會引起司法覆核，隨時因快得慢。
稱公眾申述只佔7％時間
發展局建議刪去多個公眾表達意見的程序及渠道，包括把《城市規劃條例》下兩輪收集申述及意見的步驟合併成一輪，以及取消由公眾提出改劃申請等，旨在「讓城規會更聚焦及加快完成相關程序」。團體指出，城規條例下收集申述及意見的時間分別為兩個月及3周，所佔法定程序前的內部行政過程僅屬九牛一毛，批評當局混淆視聽。
長春社公共事務經理吳希文稱，政府申請將綠化帶改劃成住宅用地，是城規會近年經常審議的申請；團體分析2012年至今24個項目，涉及48塊綠化帶土地改劃申請的所需時間，發現由政府披露發展意向、展開行政程序，至完成法定程序，平均至少需時約3.3年，但公眾申述及公聽會平均需時不足3個月，佔整個程序平均約7％。
另外，發展局提出取消填海工程前須擬備法定土地用途圖則的行政安排，團體稱這如同「先填海後規劃」，令「明日大嶼」提前一年至2026年填海。綠色和平項目經理朱江以佔地340公頃的西九龍填海區為例，由於填海前未有詳細規劃，導致工程落成後，部分如荔枝角公園旁邊約35公頃土地閒置多年，擔心明日大嶼成為翻版。