有家屬趕白雲機場打聽 今赴現場

「現在有什麼消息嗎？」「沒有。」「抖音上都有消息，你們怎麼沒有消息？」「不好意思，我們真的沒有。」一名女親友神情哀傷、語氣虛弱，要親友攙扶，她不停問機場人員有否新消息，人員只能無奈重複「不好意思」。一名男親友向本報記者說，自己是廣州人，機上的是他親戚，到昆明做生意。他說，有關方面安排他們在機場附近的酒店住一晚，今天一早出發去廣西。另一名女士稱，機上的是她朋友，到昆明出差，昨午她從網上看到消息，「我不知道怎麼辦」，匆忙趕來機場。

機場航班到達信息屏幕上的MU5376航班狀態一欄空白，在該航班原定到達的出口，有一名引導員負責將前來的家屬指引到臨時接待區。接待區由封鎖線圍起，有保安員駐守，記者目睹有人員將氧氣筒送來，不確定是否供家屬有需要時使用。

有人未能登機避一劫

社交網站流傳多名乘客自稱因未能趕上飛機而逃過一劫，有人稱因行程碼「帶星」（曾途經疫情中高風險區）或未持48小時核酸陰性證明而未能出行。「極目新聞」引述24歲雲南騰衝人黃先生說，自己原想去廣州打工，購買的是聯程機票，因天氣原因，前一站航程取消，他唯有退票，後來很多人說他很幸運，他才注意到墜機消息。

「界面新聞」引述一名在雲南邊境做生意的商人稱「有6個朋友都在航班上」，6人原準備到廣州出席去世親友的追悼會，最初是7名朋友相約一起搭乘MU5735，其中一人因提前起程而避過空難。