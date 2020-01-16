132人東航客機垂直墜廣西 傷亡未明 8800米高空驟降 習指示全力搜救善後

事故發生後，國家主席習近平立即作出指示，稱驚悉東航MU5735航班失事，要求全力組織搜救，妥善處置善後。國務院總理李克強要求全力搜尋倖存者，盡一切可能救治傷員，做好遇難者家屬安撫和服務，「實事求是、及時準確發布信息，認真嚴肅查明事故原因」，並採取有力措施加強民航安全管理。

當局未接港人求助

中國民航局發布的資料顯示，出事737-800NG型客機編號B-1791，隸屬東航雲南公司，機齡6.8年，2015年6月交付，飛機共有162個座位，出事時有乘客123人及機組9人。東方航空稱已派工作組趕赴現場，並已開通家屬應急援助專線，公司將積極配合調查，並對遇難者表示沉痛哀悼。

香港入境處及駐粵辦昨回覆本報稱，至昨晚未接獲港人求助。入境處會繼續與駐粵辦保持聯繫，密切留意事態發展。

出事航班昨午1時10分從雲南昆明市長水機場起飛，原預計下午3時05分抵達廣州白雲機場。飛行數據顯示，飛機起飛後，在約8869米高度巡航，至下午2時19分，飛機突然從巡航高度驟降，同時飛行速度亦從每小時約845公里下降。2時21分，航班從雷達上消失，當時位置在梧州市藤縣上空，隨後多個航班動態軟件顯示該航班在「失聯」狀態。

撞山前未解體 村民：掉地爆炸

據內地社交網站傳出的短片，一架飛機從天空垂直墜向山林，當時未解體，墜落過程不逾5秒。梧州市北辰礦業一名員工證實，短片是由該公司位於山上的監控鏡頭拍攝，距離飛機墜毁地點1公里。該人員稱，事發時他正在礦區山頭工作，距離飛機墜落地點約三四公里，突然聽到一響爆炸聲，「我以為是隔壁山頭有人在放禮炮」。

《北京青年報》引述目擊者李先生稱，當時看到飛機垂直掉入山中，隨後冒煙。有當地村民拾獲疑似飛機碎片，上面有東航標誌，另有大量布條掛在樹上。自媒體「猛獁調查」引述村民稱，墜機地點為藤縣埌南鎮木埌村附近，距離他們村有10多公里，「在兩點多的時候聽到了一聲巨響。有的人在那個礦山上面看到的，飛機是掉到地上爆炸的」。村民說飛機擦到地上直接爆炸，現場什麼都不剩，現場最大的就是飛機殼了。該村民又說，飛機墜落處沒有人居住，「兩邊是山，中間是耕地，飛機就掉落在中間的溝裏」。

首批消防發現客機殘骸 未見遺體

據廣西消防消息，梧州市消防救援支隊昨午3時05分接報後，調派23輛消防車、117名救援人員前赴救援，另外總隊再從南寧、柳州、玉林、貴港支隊等派員增援，廣東省亦抽調消防前往支援。首批7名消防員在下午4時前到達，消息稱他們發現客機殘骸和碎片，但尚未發現遇難者遺體。

內地民航上一次飛行事故發生於2010年8月24日晚，一架河南航空ERJ-190型客機，在黑龍江省伊春市林都機場降落時，在距離跑道690米處墜毁，造成44死52傷。

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