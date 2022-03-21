【Emily】AO組隊落區派物資

南亞戶主聞「疫苗有害」

聶德權解釋打針好處

聶噚日喺抗疫連線總召集人陳振彬陪同下，去土瓜灣探訪基層家庭和獨居長者，到訪一個育有3個小朋友嘅巴基斯坦籍家庭時，發現任職地盤工人嘅戶主早前收到錯誤信息，對新冠疫苗有誤解，以為對兒童有害，聶德權隨即解釋打疫苗嘅好處，以釋除對方疑慮。戶主並向佢反映住喺劏房5年仍然等緊上樓等，佢承諾有關部門會跟進。

聶德權喺fb話，政府喺抗疫上有主體責任，現已有14萬公務員參與不同抗疫工作，佢知道唔少人一直熱心喺地區層面支援，好感謝眾多無名英雄嘅付出，期待社會更多人積極響應，共同為呢場抗疫戰出一分力。

佢噚日亦去到抗疫連線嘅基地——變身為臨時抗疫包倉庫嘅香港青少年軍總會，參觀咗抗疫連線即將啟用嘅派發物資抗疫支援熱線中心，中心將提供15條熱線解答市民查詢。