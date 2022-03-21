【Emily】AO組隊落區派物資

【明報專訊】公務員事務局長聶德權噚日朝早，聯同政務主任（AO）服務隊參與由「全港社區抗疫連線」籌辦嘅防疫物資派發活動，將物資送到九龍城區多個有需要家庭手上，睇佢喺facebook上載嘅相片，勞福局常任秘書長劉焱和九龍城民政專員蔡敏君都有參加活動。聶德權話政務主任服務隊由現職及退休嘅政務職系人員組成，今次活動有21名現職同事參加，包括常秘、部門首長、副秘書長、民政專員、助理秘書長等。
南亞戶主聞「疫苗有害」
聶德權解釋打針好處
聶噚日喺抗疫連線總召集人陳振彬陪同下，去土瓜灣探訪基層家庭和獨居長者，到訪一個育有3個小朋友嘅巴基斯坦籍家庭時，發現任職地盤工人嘅戶主早前收到錯誤信息，對新冠疫苗有誤解，以為對兒童有害，聶德權隨即解釋打疫苗嘅好處，以釋除對方疑慮。戶主並向佢反映住喺劏房5年仍然等緊上樓等，佢承諾有關部門會跟進。
聶德權喺fb話，政府喺抗疫上有主體責任，現已有14萬公務員參與不同抗疫工作，佢知道唔少人一直熱心喺地區層面支援，好感謝眾多無名英雄嘅付出，期待社會更多人積極響應，共同為呢場抗疫戰出一分力。
佢噚日亦去到抗疫連線嘅基地——變身為臨時抗疫包倉庫嘅香港青少年軍總會，參觀咗抗疫連線即將啟用嘅派發物資抗疫支援熱線中心，中心將提供15條熱線解答市民查詢。