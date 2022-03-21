港企製新型濾芯 5分鐘滅新冠病毒

世寶生科有限公司（C-POLAR Biotech Limited）共同創辦人兼行政總裁柯俊賢表示，他和拍檔龔劍亮在2020年2月時看到市場十分欠缺製造口罩濾芯的熔噴布，所以成立公司來研究熔噴布的替代品。

C-POLAR：最初只想取代熔噴布

之前他們曾進行另一項研究，發現一種食物添加劑「陽離子聚合物」，帶有很強正極性的「生物駐極體」（Bioelectret）。它的分子會很整齊地排列，令這種聚合物的表面帶有強正極性，內裏帶有強負極性。由於細菌和病毒等微生物的表壁大部分都是負極性的，所以他們便想到，利用這種聚合物表面的強正極性，從附近的氣流中抓住微生物，兼且將其表壁撕破殺死。

初期試驗這種聚合物接觸殺死微生物的效果，令他們相當鼓舞。但這種聚合物在常溫下是液態，若製成口罩或空氣過濾網的濾芯，就必須將它加在一層底材之上。若以一般塗層方式加在底材上，比較容易脫落，削弱其殺滅效果。

表面呈強正極性 可撕破細菌病毒表壁

經過一輪試驗，他們找到解決方法，是令這種聚合物和底材表面建立牢固的化學鍵（Bonding），這樣聚合物和底材的結合就會非常穩定。而且經過這種處理後，聚合物向外的正極性竟有所加強，亦即殺死微生物的效能更強。他們就用公司名C-POLAR來命名這種濾芯。

為取得市場認同，該公司先接觸檢測機構Intertek和都會大學，委託兩者進行測試。另又找到熟悉空氣過濾技術的理大機械工程學系客席副教授羅國湧「教路」，去接觸具權威性的外國大學和科研機構，再讓他們在當地自由進行各種測試，更能有較多機會直接測試到C-POLAR濾芯殺滅新冠病毒的效果（因本地檢測機構只能以近似病毒代替），並獲得好幾間外國名牌大學和科研機構的認同。

例如，芬蘭Tampere University在2020年12月的測試顯示，C-POLAR濾芯可以在5分鐘內殺死超過99.9%的人類冠狀病毒。而捷克科學院在2021年第一季的測試亦顯示，C-POLAR濾芯可以在5分鐘內殺死接近98%的新冠病毒。與市場上的主流殺滅技術相比，可說是有過之而無不及。

這些外國專家測試過後，連美國和英國的政府機構和投資者都開始對C-POLAR濾芯表示興趣。有些學者和投資者更提出，再進行更嚴格的測試。

測試條件嚴格 獲英國國民保健署採購

有美國團隊就用到飽和測試，一次過加上1.1億個各種病毒到一片C-POLAR濾芯上。結果，C-POLAR濾芯在5分鐘後殺死了4200萬個病毒。柯俊賢表示，表面上只是殺死38.18%的病毒，但還未殺到的，其實都是因為被死去的病毒隔開，未有直接接觸到C-POLAR濾芯；而ISO 20743標準只要求在兩小時內至少殺死100萬個病毒。

也有美國投資者懷疑，若應用在空調系統或空氣清新機內，C-POLAR濾芯未必能夠截殺到在快速氣流中的病毒。於是找來哈佛醫學院、明尼蘇達大學、英屬哥倫比亞大學和捷克科學院、利貝雷茨工業大學，分別在美國和捷克搭建一條風洞，然後放入新冠病毒、冠狀病毒和不同類型的細菌，在每秒2.5米的風速下作測試。其中，美國的風洞測試於2月初完成，截殺效果原則上和靜態測試沒有分別。而捷克的風洞則剛於近日建成，執筆時未有測試結果。

柯俊賢透露，該公司去年初開始在其實驗室內生產這種聚合物，然後交給元朗的代工廠，將之結合到底材上，成為C-POLAR濾芯。之後再將濾芯交給台灣的約柏濾材工業和內地的比亞迪，由兩者分別製成空氣過濾網和口罩。

現時該公司的客戶主要在香港和英國，稍後會有美國和加拿大甚或內地的訂單。其中，本地客戶包括地產商、物業管理公司和某些醫院。至今，本地已有100多座甲級寫字樓大廈和商場的中央空調系統安裝了該公司的空氣濾網。至於英國，其國民保健署（NHS）則直接從該公司購入C-POLAR濾芯，在當地製成N99口罩，交給醫護人員使用。

明報記者 薛偉傑