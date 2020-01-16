大灣區GBA專題：港籍教師：薪酬雖遜壓力更小 比港幸福

廣州暨大港澳子弟學校校長鄭景亮認為，有多間學校落成正說明市場有此需求，各校模式不完全一樣，彼此雖有競爭關係，「這和參與奧運的精神一樣，大家都是為了追求一個理想：提供好的教育服務」，如果香港人知道大灣區也有優質港式教育服務，或會更願遷到這裏居住。廣州校舍第二期亦正在擴建，今年9月可再多收超過300名學生。

「若開關或更多教師願北上」

學校愈多，師資需求便愈大，現時持有香港教師證書者可在內地執教港澳子弟學校或國際學校，但若要到有收內地學生的學校任教，就要考取內地教師資格證。於暨大港澳子弟學校任教的港籍教師李梓琳說，她不少香港教師朋友經常要加班到晚上9至10時，除了教學外還有很多行政工作，「在這邊也有，但對比起香港還是幸福啲」，因工作壓力沒那麼大，薪酬雖遜但水平更合理。她也有向朋友談及在內地的工作機會，「如果開關，估計有不少人會想過來，但現在封關，他們因為家人或朋友在香港，下不了這麼大決心」。

另一港籍教師何偉剛在兩地都有教學經歷，他亦稱香港教師待遇較好，依教育局薪級表支薪，但像他這樣去了內地的港籍教師就沒有，「大灣區好幾萬香港學生，十年八年後是建設香港的主力軍，學校能請到優秀的香港老師來內地，這些未來的香港生力軍就會更好融入灣區」。