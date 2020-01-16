大灣區GBA專題：港籍教師：薪酬雖遜壓力更小 比港幸福

【明報專訊】繼去年廣州暨大港澳子弟學校和深圳的香港培僑書院深圳龍華信義學校，今年9月廣州南沙民心港人子弟學校，以及廣州暨大港澳子弟學校的「姊妹校」東莞暨大港澳子弟學校亦將開學。其中東莞暨大港澳子弟學校位於東莞高埗，提供與廣州同樣的15年教育及課程，現已全面啟動招生工作。
廣州暨大港澳子弟學校校長鄭景亮認為，有多間學校落成正說明市場有此需求，各校模式不完全一樣，彼此雖有競爭關係，「這和參與奧運的精神一樣，大家都是為了追求一個理想：提供好的教育服務」，如果香港人知道大灣區也有優質港式教育服務，或會更願遷到這裏居住。廣州校舍第二期亦正在擴建，今年9月可再多收超過300名學生。
「若開關或更多教師願北上」
學校愈多，師資需求便愈大，現時持有香港教師證書者可在內地執教港澳子弟學校或國際學校，但若要到有收內地學生的學校任教，就要考取內地教師資格證。於暨大港澳子弟學校任教的港籍教師李梓琳說，她不少香港教師朋友經常要加班到晚上9至10時，除了教學外還有很多行政工作，「在這邊也有，但對比起香港還是幸福啲」，因工作壓力沒那麼大，薪酬雖遜但水平更合理。她也有向朋友談及在內地的工作機會，「如果開關，估計有不少人會想過來，但現在封關，他們因為家人或朋友在香港，下不了這麼大決心」。
另一港籍教師何偉剛在兩地都有教學經歷，他亦稱香港教師待遇較好，依教育局薪級表支薪，但像他這樣去了內地的港籍教師就沒有，「大灣區好幾萬香港學生，十年八年後是建設香港的主力軍，學校能請到優秀的香港老師來內地，這些未來的香港生力軍就會更好融入灣區」。