大灣區GBA專題：疫下隔兩地 留港母：子開心就好

原讀band1 港師照應少壓力大

泓樂原就讀於將軍澳一間band 1中學，Daisy稱他當時壓力很大，「好似點返學都唔夠，仲要補習補不停，成個人除咗讀書冇第二樣嘢」。2019年社會事件後，Daisy認為香港學習氣氛不佳，決定將泓樂送往廣州。「我無諗過他適應得咁快，成個人好開心，自信心強咗，對老師信任都大咗」。她舉例，以前在香港，教師可能太忙、面對學生太多，未有空閒逐一照顧；在廣州，教師能花較多時間提點指導。此外，教師亦每周會將學習進度、課堂表現反饋給家長，「好清楚，以前都唔會知」，亦肯聽取家長意見。

大半年來，Daisy感到兒子長大了變得成熟，會照顧自己，自覺學習。兒子明年就要考DSE，Daisy說有叫他上網搜尋資料，考慮要讀哪一科、是想返港還是在內地升學。她自己則覺得，兒子既已適應內地生活，升讀內地大學也無妨，認為年輕人在大灣區發展前景不錯。

跨境生疫下改讀港澳子弟校

高一學生王雨薇家住深圳，原本跨境就讀於另一間band 1中學，疫情下轉至廣州暨大港澳子弟學校。「感謝開了這家學校，否則我們就沒書讀了。」媽媽張女士說，女兒長期跨境，獨立性強，內地、香港兩邊生活都很適應，至於未來升學，她認為兩邊都可以。