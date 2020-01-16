大灣區GBA專題：開校一年 港澳子弟校未納入港體系 校長鄭景亮：灣區綱要早列 港府可否多用些力？

明報記者 林迎

「鄭校！」「你點啊？隻手做咩啊？生濕疹啊……早啲瞓覺啦！」King sir走在校園，就像明星出場，無論高低年級的學生都想與他搭訕。廣州暨大港澳子弟學校由暨南大學攜手香港維港教育集團、東莞伊頓教育集團於去年3月創辦，是內地首家提供「幼稚園—高中」15年教育的港澳子弟學校，現時已有近380多名學生就讀，當中85%為港籍，15%是澳門、台灣或外籍。King sir說，過去不少港人赴內地工作，與配偶子女一同生活，早已作為「大灣區居民」落地生根，雖然廣東有公立學校開設「港澳子弟班」，但只提供內地課程。

幼園到高中一條龍 有DSE有IB

「我一直十分強調『隨遷性』。」King sir說，港澳子弟可能會隨父母回流香港、或是留在內地，有些高端人才更可能移民海外，所學課程必須與國際高度銜接，因此該校在K-12階段提供「IB（國際預科證書課程）+港澳融創課程」，高中階段則教DSE，升學時可獲香港、內地和海外多間大學認可。

曾任培正中學副校長的King sir，因感香港教育界價值觀於2019年後受很大衝擊，毅然放下教育工作，「本來有意在大灣區從事體育與科技相關事情，但又發生疫情」。去年5月他獲前輩推薦出任廣州暨大港澳子弟學校校長，「既然本來就有意來大灣區，不如趁這機會先了解情况」。

科技語言體育並重 初中教3D設計

再任教職，King sir不斷思索學校方向。他辦公桌上放有今年的《政府工作報告》，他說是想研究箇中有何關於教育的新政策；暨大港澳子弟學校的三大教育方針科技、語言及體育，亦是他研讀《粵港澳大灣區發展規劃綱要》後制定。「未來在大灣區城市生活的人有什麼特質？比如科技是大灣區發展方向，那麼這裏的人才一定要在科技方面有觸覺、有能力。」King sir透露，學校有意與內地高水平軟件公司合作，將3D設計程式改成初中教學課程，讓學生接觸3D建模、3D打印，有所了解後則可考慮未來會否向科技方面發展。

又例如《規劃綱要》提到大灣區要參與「一帶一路」建設，King sir則鼓勵學生在中英文之外應學習多一門「一帶一路」語言。「以前香港的優勢就是語言上容易與西方對接，我們學校也堅持有一個高水平的英語環境，因為大灣區作為中國的南大門要與世界各地溝通，英文仍佔主導地位。」但他認為長遠還未足夠，鼓勵校內外籍教師多講「第三語」，「學校有巴基斯坦籍的科學老師，有意大利的體育老師，我對體育老師說，你教田徑的時候多用些意大利文，讓孩子知道這個世界上有多過兩種語言」。不過King sir表明無意強制學生學中、英以外語言，「到他們真的提出有興趣，那我們就組班，做課外活動興趣組」。

鼓勵多學「帶路國」語言 繁體求識不求寫

此外King sir亦認為，學生既然身處內地，周邊生活環境都是用簡體字，故會採用簡體字教學，否則他們日常接觸簡體字，學校卻學繁體字，「我們不想搞到小朋友混亂」。但這不等於學校完全放棄繁體，「我們會在小學階段開始教認繁體字，不要求識寫，但要認得」，他亦要求小學到中學的同事，安排每個年級每個階段學生都要認識一批字詞，「包括英文、繁體字、簡體字、拼音4種」。這種做法除讓學生不會完全忘卻繁體字，也是考慮到DSE試卷採用繁體、又容許考生以簡體作答的機制。

學校亦注重「體教合一」，King sir以港隊泳手何詩蓓和混血冬奧金牌得主谷愛凌為例，認為傳統教育和體育不相悖，若運動員知識水平高，心理、戰術方面都會提升；對學生而言，多參加體育運動可增強抗挫能力，「在球場上做到最好，但輸了也不緊要，提升自己下次再來過」，這也是為何校內四處可見學生下課後打羽毛球、籃球、跑步等。

聘港師教港課未入體系 須自修生報DSE

「這裏的學生與香港完全無分別。」說到學生，King sir笑了，「有的學生十分優秀，一眼就看得出來」，也有因疫情之故，一年多沒上實體課堂，秩序紀律需不時提點。創校一年來，疫情對學校工作影響也不小，從最開始招聘教師，到現時校園管理都受挑戰，例如早前深圳、東莞防疫升級，來自這兩市的學生周末不得返家，教師亦要多加陪伴。

香港第五波疫情爆發後，學校亦收到不少查詢，「很多小學生家長問可不可以上來讀兩年、之後派位返香港的中學？我唯有話『唔得』」。King sir感嘆，雖然請的是港師、教的是港生、用的是香港課程，但至今未被納入香港教育體系。學校已提出申請成為香港註冊學校，但未獲正面回覆。King sir說，若非香港註冊學校，學生只能以「自修生」報考DSE，倘遇上疫情等特殊情况導致DSE取消，便無法以校內評估分數作為成績，令他的學生因制度不通融而只能等多一年再報考。G10（高中一年級）同學王雨薇的媽媽張女士便對本報說，很希望孩子能在本校考DSE，雖然女兒還有兩年才畢業，但「未來很難說，你看疫情轉眼都已經兩年了」。King sir說已和香港考評局交換意見，對方稱考慮中，但短期內未能成事，因涉及監考、試卷保管運送等操作問題。考評局回覆本報稱，內地舉辦DSE試場牽涉多項複雜因素，如政策、考試運作、試場安排等，目前仍在研究相關安排。

廣東給支持 港府未正面覆

令King sir感慨的是，港澳辦、廣東省、廣州市等對學校都給予支持，他有跟廣東省教育廳反映上述問題，省教育廳亦已循兩地工作會議機制向香港反映。King sir認為香港官員應做點實事，「港澳子弟學校是發展規劃綱領中一個明確的指示，民間很努力做，官方（香港）可否多用些力、打開多些通道？」

除了DSE問題，教育津貼也是重點，現時澳門有向廣東省就學的澳門學生派發學費津貼和學習用品津貼，涵蓋幼稚園至高中15年。King sir強調，津貼不是學校「賺」，而是減輕家長負擔，「澳門政府做咗，歐美一些國家也是『錢跟人走』，香港是大灣區的一部分，要盡快融入灣區生活，既然一部分港人願意融入，你（港府）如何給些方便予他們？你不給他們方便，他們為什麼要融入？」

翻查香港第279章《教育條例》，未列明註冊條件包括學校校舍必須在港，但因屬香港法例，會出現能否跨境管理非在港學校問題。而這法例上的空白，正是大灣區所有港澳子弟學校與香港教育及考試制度銜接須解決的難題。今年兩會上，全國政協、廣東省政協主席王榮便提案，建議建立教育部與粵港澳三地教育行政部門間的定期議事協調機制，及時協調解決三地教育合作問題。