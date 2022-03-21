林鄭年初提重組架構 多黨派料忙抗疫無暇處理

政府未回覆重組架構進展

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，政府架構重組涉及大量程序，包括開設新職位、撥款和修例等，難以趕及在七一政府換屆前完成。她說，政策局內部亦需處理細節問題，「現在這些政策局咁忙，當然先做圍封、分發物資，再搞（架構重組）」，形容事有輕重緩急，建議疫情緩和後再處理架構重組。

新思維狄志遠稱，政府應先就第五波疫情全面檢討，再視乎結果研究重組方向。他說，政府忙於抗疫，沒空間處理改組，立法會未必有充足時間討論，社會亦未能聚焦，認為應將主導權交予下屆政府。

工聯會麥美娟亦認為，現時社會聚焦抗疫，架構重組「未必需要咁急」，建議待特首選舉後，由候任特首決定應否在七一前完成政府架構重組。民建聯陳恒鑌表示，當務之急是控制疫情，架構重組可遲些處理。能否趕及現屆政府卸任前處理改組，他認為政府投入精力抗疫，「未見到（政府）有餘力做其他事」。

林鄭月娥早前提出擬將13個政策局增至15個，增設文化體育及旅遊局，並分拆運輸及房屋局為「房屋局」和「運輸及物流局」。