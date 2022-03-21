原擬15法案提交立會 上半年僅取消對冲首讀

明報記者

《基本法》23條立法原預計在6月底前諮詢，下半年提交立法會，至於諮詢有否受疫情影響，保安局回覆稱期望在今屆政府完結前展開諮詢工作，以及今年年底前將草案提交立法會審議，「由於新一波疫情，目前正評估對工作的影響」。至於特首林鄭月娥提出的政府架構改組方案，多個黨派建議在疫情緩和才處理，甚至應由下屆特首決定（見另稿）。

11法案稱將如期上立會

本報就上半年立法議程14項未交上立法會的法案，向各政策局查詢進展，當中11項計劃如期提交，較有爭議的如版權（修訂）條例草案，商務及經濟發展局計劃4月向立法會工商事務委員會介紹公眾諮詢結果，目標上半年交草案；建立虛擬資產服務提供者發牌制度等的《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》，財經事務及庫務局表示，會按原定計劃上半年提交。

就餘下3項法案，《促進環保責任（雜項修訂）條例草案》及《建築物管理（修訂）條例草案》，負責的環境局和民政局未回覆查詢。至於《遣散費及長期服務金專項儲蓄戶口條例草案》，勞福局僅表示諮詢主要持份者及立會人力事務委員會後，會提交條例草案。

政府另提交4法案，包括暫緩追租等3項與預算案相關法案。今屆會期至今除5項政府法案首讀，亦處理3項議員議案。與上屆首3個月相比，當時有4項政府法案首讀，並通過追加撥款，以及處理10項議員議案。

田北辰：議員如等廚房出餐

田北辰認為，現時立法進度並非緩慢，立會已完全讓路予政府法案，他形容議員猶如等候廚房出餐的食客，正待政府提交法案。工聯會麥美娟表示，政府因疫情增加多項法案，她稱目前社會關心物資和藥物供應等問題，「你跟他講版權修訂條例？（市民）可能會話可否遲一兩個月」。她相信議員願意在疫情後加快立法工作。

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