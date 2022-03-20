涉亂開「免針紙」被緝 陳凱旭現職深圳美容院

拍片上載B站 自稱「醫神」

陳凱旭去年8月起以「當當醫神DrEson」名義在內地網站bilibili（B站）上載短片，內容涉及美容資訊、營商理論等，至本月12日仍有出片。陳在首段上載的片段提到，自己是香港來的「陳E生」，字幕附註「用英語代替不能使用的字」（圖）。陳亦於片段稱在「深圳創業」，「看到香港開始退步，選擇回來發展」。

陳凱旭在大多數片段中，身穿寫有深圳一間美容院名稱的工作服。據網上資料，該公司提供皮膚檢測、深層清潔、牙齒矯正等，價錢由數百至萬多元不等。本報以該美容院的地址於深圳市衛生監督局網站搜尋，顯示該機構登記為「深圳自有光口腔診所」，於2022年1月註冊。本報昨亦致電該美容院，接通但無人說話，再致電則已關機。

林哲玄：若涉施針藥須內地領牌

立法會醫療衛生界議員林哲玄表示，醫學美容本身較「擲界」，相信若有醫生涉及在內地使用針藥，包括botox針、皮膚藥等，須在內地領牌。翻查廣東省政府網頁，港澳醫生如獲內地具獨立法人資格的醫療機構聘用，可申請短期行醫執業證書。如要獲內地醫師資格認定，則須為專科醫師，申請時要在港澳醫療機構執業，並經省級衛生行政部門審核。本報已就陳有否在內地申請執業等向深圳市衛健委查詢，尚待回覆。