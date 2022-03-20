七成居民不知林村谷屬集水區 七成範圍未納郊園 環團憂受發展威脅

被問納郊園 水署：一直多重屏障保護

水務署稱，過去5年共接獲兩宗在林村河一帶集水區範圍內污染水源的投訴，調查後因無足夠證據未能檢控。被問到會否擴大郊野公園範圍以涵蓋林村谷集水區，水務署未正面回應，稱一直採取多重屏障的方式保護珍貴水資源，其中包括把土地劃定為集水區，讓有關地區在規範下發展。另外，該署人員會定期巡查，並就有關污染水源的個案根據《水務設施條例》跟進及執法。

資料顯示，香港集水區面積約3萬公頃，約佔全港三分之一土地面積，為保護水資源不受發展及污染影響，全港約八成集水區與郊野公園重疊。當中林村谷集水區面積約為1600公頃，林村河上游為全港30多條「具重要生態價值河流」之一，錄得稀有香港瘰螈和北江光唇魚等。

調查：27%認為可排污 稱已駁污渠者未達半

是次調查由浸大國際學院地理及資源管理專修學科學生進行，於去年10至11月在大埔林村多條鄉村訪問了224名18歲或以上居民，結果發現71%受訪者不知自己居於集水區，75%人不知道林村河的功能是收集食水。

被問到林村河有何用途，有42.4%表示灌溉農地，39.7%表示防洪，亦有27.2%認為可排放污水，20.5%認為可洗地或洗車。另外，調查顯示只有49.1%表示自己居住的村屋已接駁公共污水渠系統，21.4%表示無接駁，29.5%表示不清楚，反映林村谷集水區居民對排污系統認知不足，影響該區接駁公共污水渠進度。綠色力量引述環保署資料顯示，截至2020年底，林村河集水區內仍有37%村屋未接駁公共污水渠。

發展商申起樓 環團恐人口飈損集水功能

綠色力量總監鄭睦奇表示，本港大部分集水區與郊野公園範圍重疊，同時受《水務設施條例》及《郊野公園條例》雙重規管，減輕發展壓力。不過林村谷逾七成範圍未納入郊野公園，當地作為集水區存在發展壓力。他說，早前有發展商透過「土地共享先導計劃」向政府申請於社山村興建私人及公營房屋，若計劃通過，林村河集水區一帶人口會增加近兩倍至5萬，勢必影響集水區原有功能，促政府在土地規劃上嚴格把關，遏止不符保育方針的發展威脅。

浸大國際學院地理及資源管理專修學科統籌主任胡麗恩表示，氣候變化、人口增長和環境污染導致水資源日益短缺，政府應加強管理珍貴的本地水資源，例如教育當地居民保育林村河的水資源，確保林村河持續為本港供應食水。

明報記者

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