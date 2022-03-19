水管滴濕電纜跳掣 觀塘荃灣線受阻3句鐘

港鐵或須撥500萬元回贈

港鐵表示，昨晨約5時45分，觀塘線油麻地站附近一段架空電纜上的絕緣體，被隧道內一條引水喉管的水沾濕而短路，令太子往油麻地站路段的架空電纜跳掣。工程人員已更換損壞的絕緣體及復修喉管。至早上約9時，觀塘線及荃灣線列車服務逐步回復正常。

事故令觀塘線及荃灣線的列車服務由頭班車起調整，黃埔站至油麻地站10分鐘一班車，荃灣線、中環站以及太子站往調景嶺站4分鐘一班車。觀塘線列車要在油麻地站及旺角站轉用荃灣線路軌，荃灣線往觀塘線的乘客要於太子站轉車。觀塘線前往黃埔站及何文田站的乘客要於油麻地站轉車。

香港工程師學會控制、自動化及儀器儀表分部前主席張子惇說，列車以架空電纜供電，電纜上設絕緣體分隔鐵路不同路段。他說跳掣屬保護機制，絕緣體遇水氣便會短路，一旦某段有事故，該段電纜跳掣後會停擺，以免影響整條路線，其他路段可繼續運行。他說水管或因生鏽漏水，港鐵應定時巡查水管以防發生事故。