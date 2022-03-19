騙百分百擔保貸款 38人被捕涉款2.85億 開空殼公司 月結單「改圖」製假報告

警方商業罪案調查科去年9月接獲銀行舉報及情報，懷疑有詐騙集團利用本地公司，以虛假文件虛報公司營業額及僱員薪金支出，申請計劃。警方調查後發現，涉案兩個詐騙集團在前年3月至今年2月，以53間公司名義向多間銀行提交80個貸款申請，涉及貸款額達2.85億，其中約1.8億已批出。

53公司名義申80筆貸款 1.8億已批出

警方在3月9至17日以「串謀詐騙」拘捕38人 ，22男16女，27至74歲，所有人正保釋候查，須於4月下旬至5月中旬報到，相信已瓦解兩集團。被捕人當中有14名骨幹成員，包括兩名男主腦，均報稱商人，其餘被捕人為公司董事及虛報受僱的傀儡員工等，部分屬母子、夫婦、兄弟、朋友關係。據了解，被捕人當中涉及3個家庭，分別為3、4、6人家庭，另有4對夫婦。

警方行動中搜查超過90個地點，包括被捕人住所及涉案公司，並檢獲涉案公司的營運及員工紀錄、銀行文件、多部電子設備等，另凍結共700萬資產，並將就被捕人名下多個物業作財富調查，涉款3700萬，考慮申請凍結或充公，暫時未見有貸款流出海外。

有被捕者「受僱」22公司 半年總薪金121萬

商罪科訛騙案調查組高級督察羅奕鵬稱，其中一個詐騙集團以同一月結單為樣本，以改圖方式更改帳戶號碼、公司名稱、日期、交易紀錄等，製造公司營業額在疫情間下跌紀錄；另一集團則製作虛假財務報表等。騙徒亦提供虛假強積金紀錄，將多名成員重複虛報為不同空殼公司的員工，以誇大薪金支出。警方表示，有被捕人聲稱同時受僱於22間公司，半年內總薪金達121萬，又兼任3間公司的董事，該3公司貸款額達180萬。

警方表示，涉事53間公司報稱從事零售、生產、批發等行業，部分申報同一個秘書公司地址、部分已空置；騙徒收到款項後，直接轉至私人帳戶或提取現金，警方相信公司並無實際業務。

被問到能否追討已批出款項，香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭稱，貸款機構會按其政策及商業慣例追討，如有需要，按保公司亦會從法律途徑作出訴訟。至於審批機制有否漏洞，莫稱貸款銀行會多方面審查，如發現申請公司不符資格會拒批；如有違法行為亦會報警。

港府在2020年4月推出「百分百擔保特惠貸款」，申請企業須在港營運超過3個月，疫情期間營業額下跌三成或以上，最高貸款額現為18個月僱員薪金及租金的總和，上限600萬元，今年《財政預算案》預告再加碼。截至2月底，計劃共批出4.8萬宗申請，貸款額達850億，惠及逾3萬間中小企及33萬名僱員。