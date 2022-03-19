玩具反斗城男職員否認非禮男童

被告溫諾賢（22歲）否認於2019年7月6日在太古城中心1樓103號A舖玩具反斗城內猥褻侵犯男童X，並否認向16歲以下的X作出猥褻行為。辯方透露將傳召品格證人作供。

涉碰男生下體 着「按摩下面」

庭上播放X的錄影會面，案發時11歲的X表示，當晚和家人到商場玩具店閒逛，他獨自看積木玩具時，身旁的被告提醒他放好玩具，又稱讚X「好靚仔」，X突然感覺下體「有郁動」，被告稱「我下面有啲硬，想你幫我按摩下」，被告捉住X的左手，拉往被告下體，X馬上甩開被告及跑走。X又稱，他離開玩具店時將「變態」事件告知母親，母親於是折返找被告，被告隨即跑去職員休息室。X當場認出被告，其家人與店方理論後報警，被告同日被捕。

辯方盤問時質疑X在事發時未有呼救，X稱「應該嗌都唔記得咗」，而他亦太過驚慌失措，因此未有即時向父母求助。X又說接受不到這事件，他感到害怕和哭泣。審訊下周一續。

【案件編號：ESCC 2597/21】