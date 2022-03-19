已婚教師性侵14歲女生囚26月 官斥恃年紀地位施「軟性暴力」

斥被告行徑近乎強姦

兩項控罪指出，被告C.C.H.（37歲）於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日非禮X。辯方求情稱，被告深感懊悔，他是一名好丈夫、好父親，又相信X的創傷並不嚴重。

練官判刑時表示，被告與X接近發生性行為，由於X當時的年紀在法律上無法同意性交，故被告的行徑幾乎強姦。X案發時年僅14歲，而年約30歲的被告則是大學畢業的教師，作為班主住的他獲學生和家長信賴，惟他利用特權、地位取得X信任，不時駕車接載X往返訓練場地，又向未發育的X說露骨言辭。

女生患躁鬱 留學半途歸港

練官批評被告處心積慮利用X對他的傾慕之心，向X提供好處，趁妻子不在時邀請X到家中，考慮到兩人年紀、地位和關係，可視被告使用軟性暴力，案情嚴重。練官稱，被告的所為對X造成極大損害，心理報告顯示X事後失去安全感，變得無助和暴躁，更患上躁鬱症，兩度入院，她未完成在美國的學業就返港。

練官認為被告損害了這名年輕人的心理健康和學業，即使家人替被告美言，也不是有效的求情理由。

【案件編號：DCCC 306/21】