已婚教師性侵14歲女生囚26月 官斥恃年紀地位施「軟性暴力」

【明報專訊】沙田一間中學的已婚數學男教師，試探要求14歲女學生做他的情婦，邀請對方到其住所溫習，其間兩次指插她私處，並着女生替他手淫。男教師經審訊後被裁定向16歲以下兒童作出猥褻行為及非禮兩罪成立，昨日在區域法院被判囚26個月。法官練錦鴻斥被告恃着其年紀、地位和與事主關係，可謂對事主使用「軟性暴力」，處心積慮令她就範。被告為一己私慾對事主造成極大損害，事後她患上躁鬱症，赴美升學時亦因心理問題等未能完成學業並回港。
斥被告行徑近乎強姦
兩項控罪指出，被告C.C.H.（37歲）於2013年11月29日在荃灣一單位，向16歲以下的女童X作出猥褻行為，以及於2015年3月某日非禮X。辯方求情稱，被告深感懊悔，他是一名好丈夫、好父親，又相信X的創傷並不嚴重。
練官判刑時表示，被告與X接近發生性行為，由於X當時的年紀在法律上無法同意性交，故被告的行徑幾乎強姦。X案發時年僅14歲，而年約30歲的被告則是大學畢業的教師，作為班主住的他獲學生和家長信賴，惟他利用特權、地位取得X信任，不時駕車接載X往返訓練場地，又向未發育的X說露骨言辭。
女生患躁鬱 留學半途歸港
練官批評被告處心積慮利用X對他的傾慕之心，向X提供好處，趁妻子不在時邀請X到家中，考慮到兩人年紀、地位和關係，可視被告使用軟性暴力，案情嚴重。練官稱，被告的所為對X造成極大損害，心理報告顯示X事後失去安全感，變得無助和暴躁，更患上躁鬱症，兩度入院，她未完成在美國的學業就返港。
練官認為被告損害了這名年輕人的心理健康和學業，即使家人替被告美言，也不是有效的求情理由。
【案件編號：DCCC 306/21】
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