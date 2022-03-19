七旬翁控子擅賣養老屋敗訴 官斥「瞪眼說瞎話」

交律政司考慮起訴作假證供

原告為父親吳國樑（圖），被告為長子吳宇軒和幼子吳宇光。本案爭議在於，兩名兒子2009年購入維景灣畔物業，惟父親聲稱與兩子達成口頭協議，他與妻子各擁單位一半業權，兩子只是名義上的業主。

曾破產失業 虧空公款被追討

官不信夠錢付首期

法官歐陽桂如在判辭指出，幼子供稱買樓首期來自外婆饋贈的100萬元，並有外婆的誓章、銀行文件等為證據，裁定幼子證供可信，兩兄弟有經濟能力共同置業。對於原告自稱以120萬元積蓄支付首期，法官斥他是「徹頭徹尾的說謊者」，因為他於2006至2010年破產，其間失業近一年，買樓當日不會有能力置業。法官又指出，原告一直沉迷賭博，更於1999年因虧空公款判囚，事後被僱主追討虧空的款項，不會有足夠資金置業。

法官表示，原告聲稱於2009年的星期日簽訂臨時買賣合約，但簽約日是星期三，他亦弄錯簽支票的日期，明顯謊話連篇。法官提到，原告曾有家庭暴力案底，因毆打罪被判守行為，自此不再與妻子同住；從證據來看，妻子無可能有意與原告購入涉案單位養老，裁定原告聲稱的口頭協議不存在。

弄錯簽約簽支票日

審訊其間，原告親自盤問兩子，指控他們收入微薄及存款來源不明。法官認為這與案無關，批評原告鋪天蓋地污衊兩子。法官認為，觀乎原告理財不善，對家庭造成經濟傷害，外婆才會將100萬元贈予兩名外孫「上車」。

法官考慮案中證據後，裁定兩子是單位的擁有人，原告沒有任何業權，下令撤銷申索。此外，兩子於2018年以1115萬元出售單位，原告沒有將本宗訴訟的傳訊令狀送達兩子，導致兩子賣樓不成。法官裁定兩子的反申索得直，原告須向兩子支付逾9萬元的佣金和律師費。

【案件編號：HCA1615/18】