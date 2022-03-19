盧俊宇誤導警方判社服 官斥偽善 訛稱遭警帶署 官：或為塑英雄形象增政治本錢

官：表面認錯實際掩飾

裁判官水佳麗引述感化報告指出，被告盧俊宇（39歲）解釋於前年11月21日目睹警民衝突及聽聞有巿民遭警方截查，為制止支持者參與相關活動，於是發涉案帖文。水官認為帖文無中生有，敍述被告親身經歷警方濫暴，令人相信真有其事；被告表面上看似承認錯誤，但實際上是「講緊第二啲嘢」，不停掩飾過失，不能接受其解釋。

水官表示，被告身為區議員，卻以虛假資料增加公眾對警隊的厭惡和不信任，令社會更加動盪不安，不排除他為「增加政治本錢，製造英雄形象」犯案，亦不知多少人因而被煽動，深信「愛惜自己信譽」的警隊痛恨此行為。

官：短時間刪帖 非無可救藥

水官考慮帖文在短時間內刪除，警長文嘉明向被告查詢時，被告沒進一步提供虛假資料，加上被告過去守法、上進，並非無可救藥，判處240小時社服令，以表達法庭「對你行為嘅不齒」，以及補償警方花費大量時間調查。

案中盧俊宇的帖文指出，當晚8時許協助被截查的巿民時，遭警員反手捉緊及帶返警署。然而，閉路電視片段顯示他當時身處旺角一間酒樓，帖文及後刪除。盧俊宇事後被控於11月23日，在屯門美樂花園商場地下39號舖外，向警長文嘉明表示11月21日遭警方截查，涉提供虛假資料以誤導文嘉明。

【案件編號：FLCC 701/ 21】

明報記者

（反修例風暴）

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