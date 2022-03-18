灣區手記：「內外有別」結束了？ ／文：尚東美

他透露，現時高校很怕教師對傳媒或學生「亂說」，將此納入「師德」評議，舉足輕重，嚴重者將影響前途。不僅記者的提問要交給學校有關部門過目，該教授擬準備的回答也要提前寫好，到時照着「過審」的版本回答，這一規定不分內外媒，全都統一操作。

過去寫手記，「內外有別」是常見題材，境外傳媒記者羨慕境內記者的通行無阻，境內記者也眼紅境外記者的暢所欲言，如今竟同此涼熱。無獨有偶，早前記者想約一名受訪者，恰好遇上內地行家也要採訪同一人，於是順便同行。不過，原本想去的拍攝場地單位表示「禁止新聞機構拍攝」。記者原以為又是境外身分敏感，向對方解釋自己是《明報》常駐內地記者，持有效記者證，誰知對方表示，無論境內境外傳媒，一律不能拍攝。一同摸門釘的內地行家也搖頭嘆氣，又不是敏感題材，這麼緊張做什麼？

今時今日，受訪者的壓力不僅來自上級領導，也來自互聯網。一旦講話有絲毫閃失，被截圖放上社交平台，可能沒頭沒尾沒上下文，就先被「公審」一番，有時壓力大到所在單位不得不辭退「失言」者。為免「社死」（社會性死亡），最好就不要出現，在互聯網看不到的現實社會中「苟且偷生」。

文：尚東美