大灣區GBA時政一周：工總報告：拓灣區內銷 愈早愈着數

報告由工總轄下的大灣區智庫做調查，於去年8至11月共收到84間於大灣區設廠的港商回覆，覆蓋傳統及新興行業。其中83.3%受訪港商有在灣區經營內銷業務，且多數是「兩條腿走路」，即外貿和內銷兼營。其餘16.7%港商未拓內銷，但當中有半數表示有意於未來兩年進軍灣區市場（圖1）。

稱早期競爭少 「港產」家電保健品現仍吃香

雖然欲拓內銷者不少，但有逾半受訪港商認為內銷收益未如預期。若以拓內銷時間細分，經營內銷6年或以上的港商，無論對收益表現是超預期還是符預期的比例均高於整體水平，相反內銷年資不足6年的港商，認為收益不符預期的比例就高於整體水平（圖2）。與此同時，他們對未來兩至三年內銷業務預期，也呈現更樂觀及較悲觀的分別，收益達預期的港商無一認為未來數年收益會出現零增長或負增長（圖3）。

對此結果，工總名譽會長兼大灣區智庫主席葉中賢表示，早期拓內銷，港商面對競爭者較少，市場未成熟，故發展空間大，而且採用港商擅長的傳統銷售渠道，無疑是早着先機，不過這不等於現在才進軍灣區已經太遲，葉認為從事食品、保健品、電子或家電產品等的港商，因生產採用國際標準，在大灣區市場仍具相對優勢。

產品技術有優勢 放帳風險法規嚴格成挑戰

葉的說法在報告亦得到佐證。報告指出，港商拓展內銷在產品品質、技術研發及企業管理方面繼續保持優勢（圖4）。但另一邊廂，放帳風險是港商拓展內銷時要面對的最大挑戰，因客戶拖數影響資金周轉，限制了港商拓內銷速度與信心。而內地環保及工商法規嚴格、懲罰重，加上近年招工難，都是困擾港商的挑戰（圖5）。至於市場前景，普遍港商覺得，未來5年與內地同行的競爭會愈來愈激烈，近六成認為大灣區市場發展潛力仍然巨大，不過亦有逾三成覺得市場前景不明朗，另有兩成港商則視大灣區為跳板，能令他們的內銷業務向全國出發（圖6）。

報告建議，要推動港商更積極拓展大灣區市場，從政府層面上可以有4點考慮。其一是解決內銷信用風險，減少放帳問題，包括相關機構合作強化內地企業信用體系及信用資料共享機制；此外，港商對跨境金融需求龐大，建議相關監管機構考慮設立大灣區中小企跨境資金池試點，容許合資格的大灣區企業聚集資金，並為港資中小企提供針對性的政策放寬和金融配套。

倡港府助業界參與制訂灣區產品標準

報告亦建議港府協助大灣區港商善用香港科研能力，研發及應用綠色生產方案，以滿足內地日趨收緊的「雙碳」減排目標，並研究大灣區內推行能與國際標準接軌的綠色金融標準，促進企業透過綠色融資研發綠色產品或為生產過程低碳轉型；以及協助業界參與制訂大灣區內通用的產品標準和認證，提升大灣區製造的工業品質，亦有助港商增加競爭力。