大灣區GBA時政一周：灣區人幣跨境結算 一年3.8萬億

文章稱，大灣區高質量發展離不開粵港澳三地資金高效融通，為便利企業跨境支付和投資融資，更好服務三地經貿往來，人行先後推出多項措施，簡化跨境結算流程，改善跨境投融資管理，本外幣合一資金池試點、「跨境貿易投資高水平開放試點」等率先在大灣區落實。其中為簡化操作環節、降低企業成本，人行指導大灣區內銀行簡化跨境人民幣業務操作流程，推出白名單制度，讓優質企業毋須事前逐筆提交單據，透過發送支付指令就可以直接辦理跨境資金結算。

此外，文章亦提到人行已推出一系列措施，持續推動民生金融領域改革創新，包括推出由中銀香港及工銀澳門進行的代理見證開戶試點，港澳居民可通過兩家銀行遠程開戶，毋須親赴內地。截至去年底，港澳居民通過遠程開戶開立的內地個人帳戶共18萬個，累計交易金額60億元人民幣。

事業單位招1.4萬人 港人有份

廣東省人社廳日前發布廣東省事業單位2022年集中公開招聘公告，全省各級「事業單位」招聘人數共1.4萬，除了內地畢業生，合資格港澳居民亦可報名，參加灣區內地9市以及省直駐各地的事業單位編制內崗位的公開招聘。事業單位是指由國家機關或其他組織利用國有資產舉辦的社會服務組織。有意者本月28至30日可登錄廣東省事業單位公開招聘信息管理系統網上報名，每人可應徵一個崗位，4月23日筆試，獲聘為事業單位編制人員，將享國家及省政策規定的薪酬待遇。

港澳證券人才將可穗深執業

中國證券業協會發布《關於境外證券專業人才在上海市、海南省、重慶市、杭州市、廣州市、深圳市從業實施特別程序的通知》，就境外證券專業人才執業的特別程序列出具體安排，港澳證券人才將可於廣州、深圳等上述省市執業。根據《通知》，被上述省市證券公司、證券投資諮詢公司、證券評級公司聘用，具港澳證券執業資格，且在境外未曾被金融、證券監管部門處罰的證券人才，可通過其公司按特別程序，向中國證券業協會辦理執業登記，其境外執業經歷可視同境內執業經歷。

另外，深港澳金融科技師專才計劃（SHMFTPP）二級考試成績日前公布，75名考生通過考試，成為該專才計劃首批二級持證人，其中69人來自深圳，2人分別來自香港澳門，其餘來自北京、廣東及山東。據了解，二級考試屬專業考核，重點考察金融科技技術原理、金融業務邏輯、監管合規等專業問題。

深港簽大鵬灣引航合作協議

深圳市交通運輸局與香港海事處周二（15日）簽署《關於大鵬灣水域引航合作的框架協議》，雙方就引航（為船舶指引航向）合作船舶範圍、引航合作調度、收費標準等達成共識，是深港為促進大灣區港口發展，首次在引航領域達成的深度合作。協議今年6月1日生效，為期3年。根據協議，經大鵬灣水域進出深圳港，且按照深港兩地法律規定均須強制引航的船舶，將由一名深圳或香港合資格的引航員提供全程引航服務，並向船舶徵收一次費用。協議除有利提升大鵬灣水域船舶的航行安全，亦可減少航運和港口企業的營運成本。

灣區增東盟經貿陸路通道

一列國際貨運火車前日（16日）從江門北站出發至老撾（圖），象徵大灣區新增一條與東盟經貿往來的陸路通道。該貨運火車將行經廣珠鐵路、廣茂鐵路等，到雲南昆明後再出境經中老鐵路到達老撾首都，全程逾2400公里，運輸時間約7天。貨物到達老撾後可再集散至泰國、越南、柬埔寨、緬甸等東盟國家。