騙佣75萬 保險代理囚37月及12月

被告依次為宏利前高級分行經理田德浩（47歲）及前保險代理譚文燦（56歲）。兩人同承認一項串謀詐騙罪名；田另承認5項偽造罪。這宗區院案件昨日移師荃灣法院判刑。

法官譚思樂判刑時引述辯方求情稱，首被告因本案失去工作及前途，須駕駛的士維生，且他即時認罪，其求情信亦表明悔意，冀法庭輕判。至於次被告因心臟問題，身體欠佳影響工作，才答應首被告騙取佣金，以保留職位。辯方亦呈上多封親友撰寫的求情信，證明次被告的良好品格。次被告亦因身體狀况不宜接種疫苗，而現時獄中疫情較嚴重，冀法庭判處緩刑或社會服務令。

次被告指監獄爆疫冀緩刑

官：懲教有醫療設施

譚官表示，本案涉及違反誠信，令宏利蒙受額外損失，亦不同意辯方所指控方檢控出現延誤。他又稱懲教有醫療設施，會為次被告作合適安排，認為其情况不構成人道理由可輕判。

案情顯示，首被告田德浩於2017年12月提交10份保單申請表，次被告譚文燦則為經辦代理。宏利其後向譚發放佣金共逾47萬元；田則獲佣金共約28萬元，惟譚無銷售該10份保單或與投保人會面，保單涉及的其中5人更從未申請保單。涉案首期保費均由田支付，譚則把所收佣金轉交田。

【案件編號：DCCC 645/21】