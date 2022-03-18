童樂居多6職員被捕 警下步查高層有否管理失當

累計拘32人40童受虐 警完成翻看6萬小時CCTV

警方本周三及周四在旺角區拘捕6名介乎27至59歲院舍女職員，涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」，並起訴一人。被告李佩貞（32歲），報稱無業、前幼兒工作員。控罪指稱，她於2021年12月12日，在九龍旺角砵蘭街387號地下童樂居內，身為超過16歲而對一名2歲兒童或少年人，即女童H負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊H，其方式相當可能導致她受到不必要苦楚。

被告獲准以現金1萬元保釋候訊，其間不得離港，須交出所有旅遊證件、居住報稱住址、每周到警署報到兩次，另不准踏足涉案地點，不得直接或間接接觸控方證人及院舍內的兒童及職員，不得參與照顧兒童的工作。署理主任裁判官黃雅茵應控方要求，將案件押後至4月25日再訊，以待警方調查及索取法律意見，其間被告獲准保釋外出。另法庭頒布匿名令，禁止傳媒發布可以識別受害兒童的資料。

部分涉虐百次 研轉介更高級法院

其餘5名被捕女子涉嫌對事件視若無睹，全部獲准保釋，4月下旬向警方報到。據悉，閉路電影拍攝到5人雖無施虐，但目睹施虐過程未有阻止，警方正就情况索取律政司意見；下一步調查方向包括審視職員的培訓文件、高層是否有管理失當等。據悉，部分已起訴的被告涉施虐達百次，警方正研究是否轉介更高級別法院。

香港保護兒童會昨日回應稱，審視會方整體管治的工作進度因疫情影響受阻，對何時完成檢討及提交報告未有定案，會爭取盡快完成。