拍攝裁集結 攝影師上訴得直 官：針對警拍攝屬挑撥 缺證據意圖集結

纏訟兩年 上訴人：算happy ending

上訴方爭議，當時不少人在大埔超級城辱罵便衣警，上訴人蔡健瑜（36歲）只是旁觀拍攝，沒有促使和鼓勵非法集結。法官黃崇厚昨在判辭稱，上訴人的行為的確會促使他人非法集結，但他是否有意圖這樣做，還要探究。法官說，他針對警員拍攝已構成挑撥，但他只限於拍攝，沒有其他言語和行為，證據不足以證明他具意圖參與非法集結，裁定上訴得直。

法官提到，原審裁判官認為上訴人知道另一被告文念志會以強光傷害警員，相信兩人有共識，文念志才沒阻止拍攝，上述說法具可能性，但並非唯一合理的推論。

官指記者拍攝非必不屬挑撥

對於上訴人在場拍攝是否具挑撥性，法官稱無證據顯示上訴人是記者，但記者的拍攝行為，並非必定不會構成挑撥，須視乎整體情况；如果記者真誠履行職責，難以肯定有參與非法集結的意圖。

散庭後蔡健瑜在庭外說自己無做錯，但明白當時行為自招嫌疑。他說候審期間一直擔心要入獄服刑，無法好好規劃人生方向，「今次算是happy ending，希望香港人身體健康」。至於同案4名被告，姚鈞豪受審後罪成，去年8月被判囚3個月；連桷璋無罪釋放；文念志和蘇揚浚在開審前認罪，判監3個月。

【案件編號：HCMA421/21】

（反修例風暴）