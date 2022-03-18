香港監察籲港外籍非常任法官辭任

羅傑斯昨在天亞社新聞網（UCA News）撰文，稱自己安全身處倫敦，除非他踏足香港或與香港有引渡協議國家，否則中共政權除一如以往5年般威脅、恐嚇和騷擾他外亦無能為力。他又說自由與專制之間的鬥爭不僅出現在烏克蘭戰場，呼籲各國加強制裁，舉例英國、澳洲和加拿大的本港非常任法官應一致辭任，撤出逐漸妥協的司法體系，否則讓破壞香港自由、自治和法治的人逍遙法外，他們只會膽大妄為，進一步加強鎮壓，甚至將行動擴展到國外。

德國人權事務專員阿穆茨貝格（Luise Amtsberg）前日在Twitter稱，香港警方試圖令香港監察保持沉默，即使發生在香港境外，證明《港區國安法》旨在破壞、扼殺言論和新聞自由，完全不能接受，帖文昨獲德國駐港總領事館在facebook轉載及譯成中文。歐盟外交事務及安全政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）前日在Twitter表示，香港監察成為首個收到香港警方國安處正式警告的公開知名海外組織，證實了歐盟對港區國安法有損香港以至海外基本自由的憂慮。本港警方表示不評論個別個案，採取任何行動會按實際情况依法處理。