水龍頭加智能盒子 教正確洗手步驟

睹院舍家屬只冲手 IVE畢業生研發

IVE醫療保健高級文憑畢業生徐琳林曾到安老院舍實習，其間觀察到不少院舍家屬「洗手」只是冲水或不用洗手液，未能有效消滅病毒和細菌。她說，尤其對患長期病長者而言，「感冒都可以好大件事」。加上坊間有不少關於洗手的謬誤，如一首生日歌的時間等於洗手時間，徐與同學討論後決定研發「五時七刻─潔手提」。

LED燈加發聲系統 逐步教導

「潔手提」參照衛生防護中心的正確洗手步驟，以內置發聲系統提醒用家7個洗手步驟，並確保整個揉搓雙手過程不少於20秒。然而第一代潔手提所有硬件均設於水龍頭內，用家安裝時必須更換整個水龍頭。經學科師生改良後，「潔手提2.0」變為一個手掌大小的盒子，用戶只需將其加設在原來的水龍頭出水位，無論安裝或換電亦變得更簡單，而裝置亦增設LED燈提醒用家應清潔的部位。

參與協助設計的IVE（葵涌）健康科技中心署理高級項目主任張偉豪表示，裝置現置於學院的健康科技中心作教學用途，未來會持續與學生研究優化裝置，以便應用在老人院、幼稚園等場所。現時參與改良潔手提的IVE醫療保健高級文憑二年級生王瑞婷認為，坊間不乏自動洗手機，惟有關產品並沒有如「潔手提」向用家傳授正確的洗手步驟，她亦希望裝置日後能傳授洗手以外的健康科技資訊。