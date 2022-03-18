陳凱旭三度違紀 前年停牌緩刑

【明報專訊】觀塘一間診所的醫生涉於未診症及檢視病歷下簽發疫苗醫學豁免證明書。據了解，涉事醫生為陳凱旭。
翻查醫委會文件，他曾最少3次被判違紀，2020年曾被判除牌3個月，緩刑36個月。醫委會前年曾提醒，當時為被告最後一次機會，若再犯同類違紀，將不會判緩刑。
陳凱旭畢業於港大醫學院，2001年7月註冊為普通科醫生，後於公立醫院工作，至2007年開始私人執業。他2009年開設自己的私人診所，同年因派發宣傳單張及試用裝牙膏，被投訴專業失德。當時他承認指控，醫委會向他發警告信。2014年，他在處方給一名病人的藥物上，貼錯了另一病人名字，醫委會再裁定陳凱旭專業失德，第二次發警告信譴責。
醫委會警告再犯不緩刑
最近一次的專業失德事件，則涉及陳在2016年在雜誌撰文，提及自己「有多年兒童及皮膚診症經驗」及「香港家庭科醫生」，文中另宣傳抗衰老療程。醫委會於2020年6月裁定陳作出不獲准許的宣傳、行為未達註冊醫生應有水平，以及專業行為失當，決定將被告停牌3個月，緩刑36個月。醫委會當時提醒，此為被告最後一次機會，若再犯同類違紀，將不會判緩刑。另外，他曾在2018年遭一間媒體公司入稟高等法院，追討已到期的367萬元欠款。
相關字詞﹕陳凱旭