陳凱旭三度違紀 前年停牌緩刑

翻查醫委會文件，他曾最少3次被判違紀，2020年曾被判除牌3個月，緩刑36個月。醫委會前年曾提醒，當時為被告最後一次機會，若再犯同類違紀，將不會判緩刑。

陳凱旭畢業於港大醫學院，2001年7月註冊為普通科醫生，後於公立醫院工作，至2007年開始私人執業。他2009年開設自己的私人診所，同年因派發宣傳單張及試用裝牙膏，被投訴專業失德。當時他承認指控，醫委會向他發警告信。2014年，他在處方給一名病人的藥物上，貼錯了另一病人名字，醫委會再裁定陳凱旭專業失德，第二次發警告信譴責。

醫委會警告再犯不緩刑

最近一次的專業失德事件，則涉及陳在2016年在雜誌撰文，提及自己「有多年兒童及皮膚診症經驗」及「香港家庭科醫生」，文中另宣傳抗衰老療程。醫委會於2020年6月裁定陳作出不獲准許的宣傳、行為未達註冊醫生應有水平，以及專業行為失當，決定將被告停牌3個月，緩刑36個月。醫委會當時提醒，此為被告最後一次機會，若再犯同類違紀，將不會判緩刑。另外，他曾在2018年遭一間媒體公司入稟高等法院，追討已到期的367萬元欠款。