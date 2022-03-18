醫委會：倘信納已送達通知 被告缺席仍可聆訊

醫委會回覆本報查詢表示，該會具行使紀律處分的權力，不適宜評論個別醫生的紀律個案，如收到任何與註冊醫生專業操守有關的申訴或告發，會按條例處理。醫委會又稱，醫生如以專業身分發出載有失實或誤導聲明等，將會面對紀律處分程序。

被捕護士不在名冊 「負責人」報稱文員

立法會醫療衛生界議員林哲玄稱，一般而言，醫委會會郵寄通知書至被告的註冊地址，在聆訊前給予醫生解釋的機會，但即使該人缺席，醫委會仍可展開聆訊，並作除牌等懲處。他又稱，醫生如身在海外，透過視像方式行醫，亦要注意有否當地的執業資格，否則或有法律後果。

事件亦有一名報稱護士的女子被捕，惟本報在護士管理局的註冊及登記護士名單未有找到其名字。理工大學醫療及社會科學院副院長、護管局成員黃金月指出，一般小型診所未必會聘請註冊或登記護士，估計該人僅為診所助理。她說，如涉案者屬專業註冊護士，相信護管局會監管，如確認失德會對牌照有影響。護士管理局至截稿前未回覆。

至於涉事診所，《私營醫療機構條例》規定，診所營辦人須取得相關牌照或豁免書才可營運。林哲玄解釋，一般大型私營醫療機構會有一個持牌人，以及一個本身是醫生的人出任醫務行政總監，並須申領牌照；而由醫生擔任負責人、符合資格的「小型執業診所」則可申領豁免書。警方昨日拘捕的診所負責人報稱文員，並非醫生。本報向衛生署查詢涉事診所是否有領取相關牌照，截稿前未回覆。