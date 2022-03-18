診所涉無看症開「免針紙」 拘兩人 料已簽數百張 緝去年離港「視像會診」醫生

警方稱，探員早前以通訊軟件接觸陳姓醫生，稱自己沒健康問題，僅為獲得豁免證明書，陳同意簽發並指示對方到觀塘一診所領取。警方前日派員到診所「放蛇」，其間陳未現身診症及檢視病歷，至付款後，有診所護士向喬裝警提供一張印有陳名字及簽名的疫苗豁免證明書。

警方當場拘捕陳姓28歲護士，其後到屯門拘捕69歲李姓診所女負責人，她報稱文員，兩人涉嫌「串謀偽造文書」，正被扣留調查。警方按搜查令於診所檢取30多張待領的疫苗豁免證明書、兩個醫生印章、相關交易紀錄、兩部電腦、3部手提電話及一本支票簿。案件仍在調查，不排除更多人被捕。

診所門未列涉案醫生名

根據交易紀錄，警方相信上月公布疫苗通行證細節後診所至今已簽發數百張豁免書。警方稱，涉事醫生去年6月已離港，其間疑以網上視像會診形式營業。將軍澳警區助理指揮官（刑事）曾俊傑稱，適當時候會將案件轉介醫務委員會，調查是否涉專業失德。醫委會回覆稱不適宜評論個別醫生紀律個案。被問如何跟進有關個案，衛生署未有正面回應，僅着本報參考1月有關疫苗通行證下醫學豁免安排的新聞稿。

據了解，涉案醫生為陳凱旭，有多次違紀紀錄。本報昨午到觀塘寧晉中心涉案診所，門外告示稱疫情下會休息數天至本月21日。本報再以告示上電話號碼聯絡，僅獲回覆稱21日將會再通知。診所門上未見陳凱旭名字，僅有其他心理醫生及營養師姓名，另寫有「專科及家庭科」。據了解，陳一年多前開始在該單位執業，但着人不需更換門牌。同層其他單位職員稱，曾見穿制服護士及中老年市民出入診所，但未見過醫生。

料個別事件 議員：不少人難獲證明

立法會醫療衛生界議員林哲玄相信，衛生署目前未必能掌握私家醫生簽發豁免證明書的數量。對於署方是否需抽查證明書，林認為絕大部分醫生發出證明均十分謹慎，相信案件屬個別事件，反而是部分市民難以獲得證明書。家庭醫生林永和認為事件涉醫生專業失德，因醫生理應先參考市民病歷及診症評估，並於合理原因下方簽發豁免證明書。

大狀：光顧或涉串謀偽造文書

警方稱，如市民使用涉案豁免證明書，或觸犯「使用虛假文書罪」，最高監禁14年，而「管有虛假文書罪」最高判監3年。

大律師陸偉雄稱，如市民光顧此類服務，亦可能觸犯「串謀偽造文書」。他解釋，主動提供或要求服務一方會面對較重刑罰，因行為涉及雙方計劃，若市民提供個人資料，亦可被視為串謀偽造文書。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676