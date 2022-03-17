【Emily】鄒幸彤獄中練跑 感悟目標自己掌握

鄒幸彤嘅facebook噚日出帖，發布佢喺獄中嘅來信。鄒幸彤話，每次放風時都會跑步，最初有朋友表示堅持跑咗50分鐘，佢覺得自己都可以做到，雖然無鐘計時，但知道放風時間係一個鐘，「反正堅持到姑娘喊『走人』就是了」。但佢話咁樣跑唔知離目標幾遠，於是之後每次數住跑咗幾多圈，認為將目標掌握喺自己手上好啲。

佢又提到，放風場位於圍上高牆嘅天台，兩米以上嘅位置有鐵絲網，形容視覺上係「井底之蛙」，因為只能望向高處同山頂，「只看到山尖就以為自己站得很高」，但其實只係睇唔到實地嘅幻覺，故告誡自己「千萬不能住在堅離地」。

鄒家成囹圄家書：

「烏克蘭人提醒我們無安逸本錢」

民主派初選案被告鄒家成亦發表獄中家書，「我們就是太常把一些事情看得太理所當然」，例如民主自由等價值、法治系統、香港公務員和紀律部隊的專業，然後又把國際格局嘅穩定與和平看得理所當然，但其實大家本來就係活在一個每分每秒都不斷流變嘅世界，「烏克蘭人提醒了我們，在無常的世間，正因從沒什麼是理所當然的，我們絕對沒有安逸的本錢」。