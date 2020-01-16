大灣區GBA專題：港國際影視展今結束 粵40娛企參展

發布和推廣逾2300套最新影視作品

廣東省電影局及廣東省廣播電視局攜同40間廣東影視企業，以廣東館名義向全球客戶推薦過百部廣東優秀影視作品，介紹廣東影視拍攝基地及電影技術設備。在參展作品中不乏經典影視品牌形象，包括早期的《熊出沒》、《喜羊羊與灰太狼》，去年動畫電影《雄獅少年》也在廣東館亮相。此外，充滿「廣味」的電視劇如《外來媳婦本地郎》亦參展，雖該劇播放已逾20年，但近年積極融入更多灣區及港澳元素。

除了廣東團，其他地區展團還有北京、上海、重慶、浙江等省市，合共有240間中國影視公司參展，包括中國國際電視總公司、愛奇藝、優酷、騰訊、浙江華策影視、華強方特（深圳）動漫、廣東昇格傳媒等。另來自歐盟、日本、韓國、泰國、美國等影視企業也有出席；香港方面，出席的影視展包括安樂影片、英皇電影、高先電影、東方影業、寰亞電影、美亞娛樂等，向環球買家推廣最新影視作品。

貿發局：大灣區影視娛樂行業商機大

在推動亞洲影視娛樂產業與環球娛樂業界接軌之同時，FILMART亦致力推廣香港以至大灣區的影視娛樂製作，希望通過各個渠道將灣區內影視作品及團隊推廣至全球。貿發局稱，大灣區在經濟實力、地理位置、設備等方面皆有優勢，整體發展為影視娛樂行業帶來龐大商機。

雖然疫情影響下，影視展只能於網上進行，但有參展商反映，主辦方為他們設立專屬網頁，同時以大數據和人工智能技術加強搜尋功能，讓大家可簡易快捷找到心儀合作內容，並透過安排網上商貿配對會議推動合作。

曾投資參與如《掃毒2天地對決》、《拆彈專家》、《常在你左右》等電影的廣東昇格傳媒則表示，公司每年都會參與FILMART，因是業界交流前沿影視資訊的重要平台。環球數碼（8271）亦指出，影視展提供了一個線上國際商貿平台，讓公司與世界各地參展嘉賓線上見面，將公司的原創IP展示給世界。

影視展期間貿發局還首次舉辦EntertainmentPulse（亞洲影視娛樂論壇），透過一系列研討會讓本港、大灣區以至國內外業界人士了解香港影視市場的發展，幫助業界掌握最新趨勢，開拓亞洲以至環球機遇。

明報記者

[活在灣區]