大灣區GBA專題：善用內地私銀服務 助融入灣區生活

中行 提供紅酒藝術品等另類投資

中國銀行私銀提供的禮遇亦大同小異，同樣提供一系列理財、投資及融資產品；遠程委託服務、各類型顧問諮詢服務；機場旅遊禮遇、醫療健康、子女教育管理服務等。

投資理財方面，提供有不同目標理財計劃如貨幣市場增值理財計劃，另可定制外匯黃金等投資方案。除一般信貸資產、證券投資專屬產品，又提供另類投資，包括黃金、紅酒、藝術品、私募股權投資、房地產及大宗商品。私人銀行客戶比普通客戶享有最優惠存款利率、專屬貸款通道。

私銀客戶可申請中國銀行長城美國運通白金信用卡，優勢是個人透支額度高達500萬元。該信用卡年費為8800元，倘若消費滿50萬元等值可以豁免年費。該信用卡最大的特色是存款貸款二合一，存入資金可以按活期存款利率計算利息，同時又可以用作信用卡透支消費，並享受最長50天的免息還款期。此外，消費可享有雙倍積分，積分可用作兌換禮品或繳交年費，限期永久。旅遊方面登記中國國際航空、深圳航空及南方航空，可以將每月積分兌換成航空公司的飛行里數。增值服務方面，可享有國際機場貴賓通道、海外醫療救援、內地緊急救援；子女教育方面，提供出國留學建議、財富管理教育。另外指定餐廳、酒店、名店等都可享額外優惠。

農行 年年免費體檢 港半島酒店三折起

中國農業銀行私人銀行同樣提供財富管理、顧問諮詢及私人增值服務，銀行亦提供跨境金融服務，協助客戶開設境外銀行帳戶，包括加拿大、澳洲、新西蘭及香港銀行戶口，亦可以購買境外保險。農行私人銀行客戶可以每年享用一次免費身體檢查、3次醫院專家預約及旅遊路線規劃等。另外亦提供指定機場送機服務，並可享用貴賓室。同時，可享用內地9個主要城市包括廣州、深圳、浙江、湖北等的私人會所；多家五星酒店包括香港半島酒店可提供最多三折房價優惠。

與其他銀行最大分別，是農業銀行已於去年3月停止發行私人銀行鑽石信用卡，但持卡人仍可正常使用。事實上，持有農業銀行私人銀行鑽石卡優惠不算多，除了可以自選卡號，持卡人將會優先接受股票、基金、黃金等金融產品的理財信息，並且於全國指定商戶享有折扣優惠。

工行 專人陪診 享用600機場貴賓室

中國工商銀行私人銀行會以客戶資產淨值作分類，過去半年日均資產超過800萬元稱為高淨值客戶，資產超過2000萬元稱為超高淨值客戶，1億元以上稱為極高淨值客戶。以上3類客戶都可以享有全國醫療協助，有專人陪同看病。

若客戶屬超高淨值客戶或以上級別，銀行會提供海外身體檢查、危疾海外轉診服務。所有私人銀行客戶都可以免費獲得每季出版的工行《私人銀行》雜誌。值得一提的是，所有高淨值客戶都可以獲邀請參加定期的藝術講座、拍賣活動及攝影比賽。

客戶亦獲提供基本的投資理財服務，但僅對擁有5000萬元以上的超高淨值客戶提供一對一法律稅務諮詢服務、高端醫療服務。較為特別的是會提供貴金屬系列產品、價格優惠以及稀缺實物貴金屬產品優先預約服務。

信用卡方面，工銀私人銀行黑金卡享有較多優惠，除了可以自訂號碼，更重要的是可以免費無限使用全球超過600家機場貴賓室、免費協助辦領簽證，每次可以免費攜帶兩名親友；免費全球隨身Wi-Fi服務，每年兩次每次10天；每年一次免費洗牙服務。持卡人士亦可獲贈價值3200元免費航空意外保險及高端酒店包括凱悅酒店、瑞吉酒店、W酒店等禮遇，該卡消費可享2.5倍積分。信用卡年費為5000元，由於卡片以鈦合金製作而成，需要收取1000元手工費。

建行 專屬「金管家」整合全家帳戶

中國建設銀行主要提供資產管理及綜合金融服務，資產管理服務又分為投資規劃、保障規劃及家族信託。投資產品方面，提供各類型貨幣市場工具、固定收益產品、高風險權益類證券產品，以及三大主要另類投資，包括房地產、私募基金及對冲基金。

保障規劃是指提供保險信託，銀行可以介紹及協助客戶購買相應保險產品，並指定信託公司為保險受益人，根據個人意願，靈活安排資產傳承、防止財產挪用及防止未成年受益人胡亂揮霍資金。中國建行私人銀行的另一個特色是設有「金管家」現金管理服務，可以整合帳戶持有人及家庭成員名下的建行帳戶，協助帳戶持有人定期繳交信用卡、貸款扣款、基金定額投資等。

建行私人銀行尚有一系列額外服務供客戶使用，例如法律諮詢服務，帳戶持有人可通過「建行e私行」預約，以查詢婚姻、遺產傳承、物業、稅務等法律問題。另又提供子女海外教育服務，銀行與第三方機構提供海外留學諮詢、方案設計。而在個人健康方面，客戶可以透過私人銀行預約醫院、高端名醫就診，甚至可以提供身體及口腔檢查服務。另可享機場貴賓室服務，倘若客戶資產規模超過1000萬元，指定機場更有專人全程接送引導及專用安檢通道。一般私人銀行客戶亦可以免費享用機場禮賓車接送服務。

最後，私人銀行客戶可以申請建行私人銀行卡，無論進行任何匯款、業務轉帳及信用卡相關項目都可享有費用減免。

明報記者 黃清瑤

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