首名女消防隊長被指去年尾「犯聚」

消防：收投訴 展開調查

facebook專頁「公務員Secrets」帖文指去年11月，有任職設備專責隊伍的女高層調任，20多名同事出席歡送晚宴；其間女高層到每圍敬酒，同事有「企起身一齊飲」。帖文指眾人無戴口罩離席，事後遭投訴。帖文附有的照片顯示，有兩男女離席送紀念品，照片打格，未知兩人當時有否戴口罩。翻查資料，當時的D類食肆，如2/3顧客已打一針，再用「安心出行」，可以12人一圍舉行宴會。

據了解，涉事者為高級消防區長胡麗芳。翻查政府電話表，胡當時任職消防設備專責隊伍，她現已平調至牌照及審批總區。本報致電胡麗芳查詢，包括是否有歡送她的飯局、她是否曾沒戴口罩敬酒，她僅着記者向新聞組查詢，沒正面回應。翻查資料，胡麗芳1993年入職，當時為消防處成立以來首位女消防隊長。

消防處表示早前接到投訴，指有屬員涉嫌在聚餐期間違反《預防及控制疾病條例》或其附屬法例，已按機制調查，並轉交相關執法部門跟進；執法部門已展開調查，沒有其他資料可提供。警方稱接到相關部門通知，正了解事件，會按既定程序及實際情况採取適當行動。

就一般飯局敬酒情况，呼吸系統科專科醫生梁子超認為，若疫情較平穩，問題「都無咁緊要」，但目前疫情嚴峻，加上Omicron傳播力強，陽性患者又未必有病徵，形容除口罩敬酒「高危」，建議遙距敬酒甚至避免敬酒。